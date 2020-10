jW

Verheerende Tariföffnungsklauseln

Zu jW vom 29.9.: »Gegenleistung gefordert«

Es ist gut und absolut unterstützenswert, wenn die Gewerkschaften darum kämpfen, die Tarifbindung wieder zu erhöhen. Aber was das Hugo-Sinzheimer-Institut für Arbeits- und Sozialrecht zu dem Thema vorschlägt, ist verheerend. Weitere Tariföffnungsklauseln würden das Arbeitsrecht noch stärker durchlöchern. Bisher gilt das Prinzip: Der Tarifvertrag darf nur besser sein als das Arbeitsrecht. Erst deshalb sind Tarifverträge so erkämpfenswert für die Arbeiterschaft: Sie bedeuten eine Besserstellung gegenüber den oft schwachen gesetzlichen Regelungen. Mit jeder Tariföffnungsklausel wird das Prinzip umgedreht – plötzlich kann ein Tarifvertrag eine Verschlechterung bedeuten. Prominentestes Beispiel dafür ist die Leiharbeitsbranche, wo das entsprechende Gesetz zwar eine Gleichbezahlung von Leiharbeitern und Stammbelegschaft vorsieht, aber per Öffnungsklausel eine Schlechterstellung zulässt, wenn ein Tarifvertrag gilt. Wenig überraschend wird genau diese Option vom Kapital genutzt. Weitere Tariföffnungsklauseln zu propagieren – in der vagen Hoffnung, dass sich so mehr Unternehmen in die Tarifbindung bringen lassen – ist gefährlich: Was nützen uns denn Tarifverträge, wenn sie zum Instrument der Verschlechterung von Arbeitsbedingungen werden? Hier geht es tatsächlich einmal ums Prinzip: Die Gewerkschaften sollten keine Präzedenzfälle schaffen, indem sie bereits erkämpfte Rechte wieder aushöhlen.

Johannes Supe, per E-Mail

Schreikampf

Zu jW vom 1.10.: »Nachschlag: Schlammschlacht«

Es heißt bekanntlich, die Sprache sei das Haus des Seins, des Denkens (Heidegger) und der Schlüssel zur Welt (Humboldt). Wer dennoch mehr als dieses infantile Verbalgemetzel vor hochpolitischem Hintergrund erwartet hat, dessen konsistenter Aufmerksamkeit dürfte in den letzten vier Jahren einiges entgangen sein. Joe Biden ist gewiss kein demokratischer Supermann; auch wäre Kamala Harris nach meiner Einschätzung die geeignetere Präsidentschaftskandidatin gewesen. Gleichwohl möchte ich den »ausgeschlafenen« Politiker egal welcher Partei sehen, der – moderatorische Begleitversuche hin oder her – unter der Prämisse jedweder Respekt- und Prinzipienlosigkeit einem Donald Trump nur annähernd das (vergiftete) Wasser reichen kann, ohne dabei die intellektuelle Selbstachtung zu verlieren. Die TV-Debatte war absehbar ein Schreikampf ohne verbindliche Regeln; ein weiteres bedenkliches Momentum, allenfalls dazu qualifiziert, die gesellschaftlichen Spaltungen in den USA zur »besten Sendezeit« dick zu unterstreichen. Zwei weitere dieser inhaltlich sinnlosen Debatten soll es also noch geben. Biden wird sie nicht absagen können (er wäre sodann vermutlich ein schlechter Verlierer und Feigling), Trump wird sie nicht absagen wollen (er mag bekanntlich Sandkastenspiele und die dementsprechende Gesprächskultur). Die Hoffnung auf eine hohe US-Wahlbeteiligung und eine demokratische Heilung der USA bleibt nicht nur trotz des soeben dargereichten unterirdischen Novums, sondern genau deshalb.

Matthias Bartsch, Lichtenau

Was tun!

Zu jW vom 28.9.: »Offener Streit bleibt aus«

Dass ein offener Streit ausblieb, kann nicht verwundern. Was den heutigen Mitgliedern der Linkspartei fehlt, ist Klassenbewusstsein und Pioniergeist. Jener Pioniergeist, der schon 1999 nötig war, um selbständig arbeiten und in einem Kommunalparlament als Einzelkämpfer auf Dauer bestehen zu können. Denn linke Fraktionen fallen nicht vom Himmel. Bereits nach dem Fall der Fünfprozenthürde (wurde in NRW 1999 abgeschafft, jW) und den ersten Erfolgen im Jahr 1999 fanden sich ab 2002 Neumitglieder ein, die über den NRW-Landesvorstand schnell in den Bundestag wollten, was ihnen 2005 auch gelang. Neuaufnahmen und Delegierte dienten da nur noch dazu, einen vorderen Platz auf der Landesliste zu ergattern. Wie toll so mancher Aufsteiger war, zeigte sich, als man 2012 aus dem NRW-Landtag flog. Bis heute hat sich daran nichts geändert. Die Verluste bei der Kommunalwahl 2020 sind also kein Zufall. Durch Abwarten und Tee trinken werden sich Ausbeutung, Arbeitslosigkeit, Mietwucher, Armut, Rassismus und Umweltzerstörung nicht in Luft auflösen. Da muss man schon selbst was tun. Wie aber, wenn sich kommunal keiner zu Wort meldet mit linken Forderungen, regelmäßigen Leserbriefen, Zeitungsartikeln, Flugblättern, Infoständen und Aktionen? Wo ist Die Linke, die gekommen war, um zu bleiben? Aufstehen und das linke Profil zeigen, das wäre zumindest mal ein Anfang, um wieder gesehen zu werden.

Lothar Böling, Düren

Kein Klimaschutz ohne Frieden

Zu jW vom 26./27.9.: »Die Straße zurückerobert«

Von »Fridays for Future« (FFF) wieder kein Wort zum Thema Frieden? Wieviel Umwelt wird durch Militärmanöver und Kriegshandlungen täglich zerstört? Wieviel Elend und Leid von den FFF übersehen? Was nutzt das Klimazielthermometer, wenn stets weggesehen wird bei Brandbomben, Kriegsverbrechen und Vertreibung auch aus zunächst mühsam befriedeten Gebieten. Dass Journalistinnen und Journalisten oft nicht einmal einen Zusammenhang erkennen können und entsprechende Fragen an die FFF richten, ist in diesem Zusammenhang mehr als bedenklich – und schlimmer noch, dass die FFF keine Haltung zu dem Thema erkennen lassen.

Peter Groß, per E-Mail

Destruktiv

Zu jW vom 24.9.: »Arm in immer reicherer Welt«

Es wäre an der Zeit, endlich in all solchen Bestandsaufnahmen das »trotz« durch ein »wegen« zu ersetzen (Die Unterüberschrift des Beitrags lautete: Ungleichheiten verschärfen sich trotz globalen Vermögenswachstums, jW). Die kapitalistische Vermögensmehrung schafft unabdingbar und notwendigerweise Armut, Elend und verbrannte Erde. In letzter Instanz ist sie konkret in zunehmendem Maße äußerst destruktiv. Daran ändert alles Dialektik nichts.

Christoph Vohland, Onlinekommentar