AP Photo/Rebecca Blackwell/dpa

Mexiko-Stadt. Weltweit haben am 28. September erneut Protestkundgebungen, Demos und Mahnwachen zum »Safe Abortion Day« stattgefunden. Einmal mehr wurde für alle Frauen die Möglichkeit gefordert, legal und unabhängig vom Geldbeutel sowie unter sicheren hygienischen Bedingungen Schwangerschaftsabbrüche vornehmen zu lassen. Zum »Tag der Entkriminalisierung der Abtreibung in Lateinamerika und der Karibik« versammelten sich in Mexiko-Stadt zahlreiche Demonstrantinnen vor dem Kongressgebäude (Foto), da es in dem Land keine einheitliche Regelung und in manchen Bundesstaaten sehr rigide Abtreibungsgesetze gibt. In Deutschland hatte das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung zu Protesten aufgerufen. »Das Grundrecht auf medizinische Versorgung wird bereits seit langem nicht mehr von Bund und Ländern abgesichert. Vor allem in Flächenstaaten sind bereits ganze Landstriche ohne Ärztin oder Arzt, die einen fachgerechten Schwangerschaftsabbruch durchführen«, kritiserte aus diesem Anlass Dr. Ines Scheibe gegenüber dem Fernsehsender RTL. (jW)