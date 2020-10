Immer mehr Beschäftigte ohne Tarifvertrag

Düsseldorf. Einer aktuellen Studie zufolge arbeiten in Deutschland immer mehr Lohnabhängige in Betrieben ohne Tarifvertrag. Im vergangenen Jahr seien die Arbeitsbedingungen von nur noch 52 Prozent der Beschäftigten tarifvertraglich geregelt gewesen sein, teilte das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung am Donnerstag mit. Der Rückgang der Tarifbindung habe erhebliche Folgen für Arbeitszeit und Bezahlung, betonten die Autoren der Studie. (dpa/jW)