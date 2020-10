Befriedung bleibt aus

Stefan Puchner/dpa Wegweisend: AfD-Bundestagsfraktionsvorsitzende Alice Weidel neben dem Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen

Während der ehemalige Pressesprecher der AfD-Bundestagsfraktion mit faschistischen Vernichtungsphantasien einen erneuten Blick auf die Geisteshaltung in Teilen der AfD eröffnet, zerlegt sich die Partei in der Fläche nach besten Kräften selbst. Innerhalb von zwei Wochen sind zwei Landtagsfraktionen der AfD zerbrochen.

Im Frühjahr wurde Christian Lüth als Pressesprecher der AfD-Bundestagsfraktion beurlaubt, weil er sich in einem Chat als »Faschist« bezeichnet und von seiner »arischen« Abstammung gesprochen hatte. In der Öffentlichkeit werden solche Bekenntnisse von Funktionsträgern der Partei nicht gerne gesehen, zumal in Zeiten, in denen man sich mit dem Vorwurf des »Rechtsextremismus« von seiten des Inlandsgeheimdienstes konfrontiert sieht. Aber offenbar wurde Lüth nur für wenige Monate geparkt, denn Mitte September meldete der Spiegel, Lüth bekomme als »Medienkoordinator« eine neue Aufgabe in der Fraktion. Offensichtlich eine denkbar schlechte Entscheidung zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Denn am Montag wurde eine Dokumentation des Privatfernsehsenders Pro sieben ausgestrahlt, in der Lüth mit drastischem Nazivokabular vorkommt. Weil die AfD nur wachsen könne, wenn es Deutschland schlecht gehe und die Migrationszahlen steigen, hoffte Lüth hier im Gespräch mit der rechten Influencerin Lisa Licentia auf möglichst viele Zuwanderer. »Wir können die nachher immer noch alle erschießen. Das ist überhaupt kein Thema. Oder vergasen, oder wie du willst. Mir egal!« so setzt Lüth seine Ausführungen fort.

Nachdem Zeit online noch vor der Ausstrahlung der Dokumentation den Namen von Lüth veröffentlichte, dauerte es bis zu seiner fristlosen Kündigung nur wenige Stunden. Das war die Notbremse der Fraktion in einem Fall, der unter anderen auch Alexander Gauland in Bedrängnis bringen könnte. Gauland hatte lange seine schützende Hand über Lüth gehalten und dieser gab in besagtem Gespräch mit Licentia an, die Verelendungsstrategie (»Deutschland muss es schlecht gehen«) sei auch mit Gauland besprochen worden.

Der Fall Lüth ist nur die bizarre neueste Spitze in einer endlosen Reihe von Skandalen und Auseinandersetzungen in der AfD, die kaum noch über Inhalte und fast ausschließlich über internen Streit wahrzunehmen ist. Der mit der vorläufigen Entscheidung zur Annullierung der Mitgliedschaft von Andreas Kalbitz, bis dahin Chef des Brandenburger Landesverbandes, eskalierte Flügelstreit ist keineswegs beruhigt, sondern schwelt an zahlreichen Stellen weiter und lodert in immer kürzeren Abständen auf. In Niedersachsen wurde vor drei Wochen der Landesverband von der völkischen Rechten übernommen und die als gemäßigt geltende Landeschefin Dana Guth abgewählt. Nur wenige Tage später trat Guth mit zwei Gefolgsleuten aus der AfD-Landtagsfraktion in Niedersachsen aus, womit die AfD ihren Fraktionsstatus verlor. Anfang dieser Woche kündigte der AfD-Abgeordnete im Landtag von Schleswig-Holstein, Frank Brodehl, dort überraschend seinen Austritt aus der AfD-Fraktion an, was deren Ende bedeutete. Hintergrund für diesen Schritt ist laut Brodehl die immer weitere Verschiebung der Landespartei nach rechts.

Auch in anderen Landesverbänden, vornehmlich im Westen der Republik, geht der parteiinterne Kampf unvermindert weiter. In Bayern musste die Klausur der Landtagsfraktion abgebrochen werden, weil zwölf Fraktionsmitglieder den Tagungsort verließen. In Hessen laufen Ausschlussverfahren gegen zwei Fraktionsmitglieder. Nicht immer sind es dabei politische Auseinandersetzungen, die den Hintergrund des Streits bilden. Manchmal ist es auch schlicht Missgunst und Karrierismus, die die AfD als das entlarven was sie auch ist: eine Beutegemeinschaft zumeist aggressiver Männer.

Dass der Parteivorsitzende Jörg Meuthen Anfang der Woche verkündete, sich nicht um ein Bundestagsmandat bewerben zu wollen, zeigt, wie fragil nach wie vor die Stellung des bürgerlich-reaktionären Teils der Partei ist. Meuthen kann sich in seinem weitgehend von der völkischen Rechten dominierten Landesverband schlicht nicht sicher sein, dass er einen aussichtsreichen Listenplatz bekommt. Die ihm inhaltlich eher nahestehende Fraktionsvorsitzende Alice Weidel wird sich in ihrer Liaison mit den Völkischen bestätigt fühlen, denn mit dem Verzicht Meuthens steigen ihre Chancen auf einen guten Listenplatz.

Bis zum Jahresende, so ließ sich Meuthen auf dem Höhepunkt des Kalbitz-Streites vernehmen, müsse die Partei befriedet seien. Es sieht nicht so aus, als würde dieser Wunsch in Erfüllung gehen.