Günther Drommer tot

Der jW-Autor Günther Drommer ist am 14. September 2020 verstorben, wie jW am Dienstag von seiner Witwe Renate Drommer erfuhr. Drommer, geboren 1941, lebte als freier Lektor, Autor und Herausgeber in Berlin. 2010 veröffentlichte er die Biographie »Erwin Strittmatter und der Krieg unserer Väter«, 2000 gab er den Band »50 Jahre DDR« heraus, außerdem zahlreiche Bildbände und Erzählanthologien sowie eine Ludwig-Renn-Biographie. (jW)