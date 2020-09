Streiks politisieren

Bernd Wüstneck/dpa Von der Unternehmerseite unterschätzt: Beschäftigte im öffentlichen Dienst sind streikbereit (Rostock, 29.9.2020)

Im öffentlichen Dienst werden die Streiks dieser Tage nach und nach ausgeweitet. Zugleich legten am Dienstag bundesweit Beschäftigte der Nahverkehrsbetriebe die Arbeit nieder. Streikherbst trotz Coronapandemie – das geht. Dass die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) darüber zetert und zürnt, gehört einerseits zur Folklore von Tarifverhandlungen. Andererseits könnte der besonders scharfe Ton auch ein Hinweis darauf sein, dass die VKA überrascht ist, wie mobilisierungsfähig Verdi und Co. trotz der widrigen Bedingungen dann doch sind. Das Angebot der Gewerkschaften, die Tarifrunde auf die Zeit nach der Pandemie zu verschieben, haben Bund und Kommunen offenbar als Zeichen der Schwäche interpretiert. Sie haben den Vorschlag nicht nur brüsk zurückgewiesen, sondern danach auch in den ersten beiden Verhandlungsrunden ein Lohnangebot verweigert. Damit haben sie den Tarifkonflikt bewusst eskalieren lassen – und beschweren sich jetzt lauthals.

So echauffierte sich VKA-Präsident Ulrich Mädge, es sei »höchst unverantwortlich, (…) gerade zum jetzigen Zeitpunkt« zu Streiks aufzurufen. Der VKA-Hauptgeschäftsführer Niklas Benrath nannte die Arbeitsniederlegungen im Nahverkehr am Mittwoch gar »nicht legitim«. Starker Tobak. Womöglich merken die kommunalen Hardliner so langsam, dass sie sich verkalkuliert haben: Der öffentliche Dienst ist durchaus streikfähig – wenn auch anders und mit anderen Schwerpunkten als sonst. Positiv ist, dass einige Belegschaften zum ersten Mal überhaupt an Arbeitskampfmaßnahmen teilnehmen. Am Mittwoch zum Beispiel das GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt, dessen Ingenieure und Wissenschaftler in der Vergangenheit eher wenig mit Gewerkschaften zu tun hatten.

Ökonomischen Druck können die Beschäftigten in solchen Einrichtungen allerdings kaum ausüben. Auch die Flughäfen, wo zu normalen Zeiten selbst kurze Arbeitsniederlegungen große wirtschaftliche Schäden bewirken, können diese Rolle nicht einnehmen. Die Zeiten sind eben nicht normal. Das ist allerdings längst kein Grund, die Waffen zu strecken. Die Schlussfolgerung sollte vielmehr sein, die Streiks noch stärker zu politisieren. Wenn die Gewerkschaften deutlich machen, dass der Tarifkonflikt Teil einer größeren gesellschaftlichen Auseinandersetzung um die Verteilung von Reichtum und Einkommen ist, treibt dies für die Regierenden den politischen Preis in die Höhe.

Die oberen zehn Prozent verfügen über mehr als zwei Drittel des gesamten Nettovermögens, die unteren 50 Prozent nur über 1,3 Prozent. Diese und viele andere Fakten belegen, dass die Reichen immer reicher werden – auf Kosten der armen und der arbeitenden Menschen. Klingt plump. Ist aber so. Das könnten die Gewerkschaften ruhig mal wieder lauter sagen. Wann, wenn nicht jetzt?