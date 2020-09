Gegenleistung gefordert

Michael Kappeler/dpa DGB-Chef Hoffmann will staatliche Regelungen für Tarifbindung. Doch mit Kuschelkurs mit der Kanzlerin wird das nichts (Berlin, 15.5.2018)

Die Tarifbindung nimmt in Deutschland seit Jahren ab, und diese Entwicklung bringt zunehmend die Tarifautonomie ins Wanken. In den »neuen Bundesländern« ist dieses System auch 30 Jahre nach der »Wiedervereinigung« relativ schwach ausgebildet. Woran das liegt und wie diese Entwicklung gestoppt werden kann, diskutieren Gewerkschafter seit geraumer Zeit.

Auf ein grundlegendes Problem wies Reiner Hoffmann, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), erneut Mitte September hin: Viele »Arbeitgeber« wollen sich nicht in einem Unternehmerverband organisieren. Zudem räumten viele Verbände Mitgliedschaften ohne Tarif­bindung ein – mit anderen Worten: Unternehmen können Vorteile von Tarifverträgen nutzen, ohne dabei Verpflichtungen übernehmen zu müssen.

Wenn die Kapitalseite das nicht von sich aus stoppe, »dann brauchen wir gesetzlichen Flankenschutz«, forderte Hoffmann. Der Gesetzgeber könne erleichtern, dass Tarifverträge für allgemeinverbindlich erklärt werden; er könne auch vorschreiben, dass nur noch Unternehmen bei öffentlichen Aufträgen zum Zuge kommen, die Tariflöhne zahlen.

Ein anderer Vorschlag – der von der Kapitalseite regelmäßig abgelehnt wird – ist: Unternehmen, die sich in einem Verband organisieren, sollen exklusive Vorteile erhalten. Dabei geht es um die Tariföffnungsklauseln. Sie ermöglichen es den Tarifvertragsparteien, gesetzlich geregelte Arbeitsbedingungen an die Situation einer Firma oder einer ganzen Branche anzupassen. Die Gesetze sollen nun so verändert werden, dass Öffnungsklauseln nur noch für Unternehmen gelten, die tatsächlich tarifgebunden sind.

In einem Gutachten für das gewerkschaftsnahe »Hugo Sinzheimer Institut für Arbeits- und Sozialrecht« hat sich der Staatsrechtler Thorsten Kingreen von der Universität Regensburg mit dieser Thematik auseinandergesetzt und untersucht dabei die Argumente der Kapitalseite. Die Studie wurde am 7. September veröffentlicht.

Öffnungsklauseln seien für die Tarifautonomie nur dann ein Gewinn, argumentiert Kingreen, wenn sie ein Privileg tarifgebundener »Arbeitgeber« sind, die ihren Beschäftigten alle Vorzüge der Tarifbindung gewähren. »Exklusive« Öffnungsklauseln würden verhindern, dass Unternehmen ohne Tarifbindung in den Genuss der Vorteile von Tarifverträgen kommen, ohne die damit verbundenen Verpflichtungen einzugehen. Kingreen schlägt vor, gesetzliche Tariföffnungsklauseln mit einer Regelung zu versehen, nach der die Tarifvertragsparteien das gesetzliche Niveau der Arbeitsbedingungen insgesamt nicht unterschreiten dürfen.

Die Unternehmer wehren sich regelmäßig gegen Ideen, die Tarifautonomie auf gesetzlichem Wege zu stärken. Dabei argumentieren sie unter anderem mit der auch vom Grundgesetz garantierten »negativen Koalitionsfreiheit« – also dem Recht, sich nicht organisieren zu müssen. Kingreen meint dagegen, es sei »zu schlicht«, positive und negative Freiheit verfassungsrechtlich stets gleichzusetzen.

Die positive Koalitionsfreiheit sei dagegen auf rechtliche Regelungen angewiesen, die ein funktionsfähiges Tarifsystem gewährleisten. Dessen Ordnungsfunktion für das Arbeitsleben sei gefährdet, wenn Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden die Mitglieder ausgehen. »Der Gesetzgeber darf und muss die Koalitionen durch Instrumente schützen, die Anreize zur Mitgliedschaft und zur Stärkung der Tarifbindung setzen«, so Kingreen. Mit exklusiven Öffnungsklauseln mache der Gesetzgeber nicht nur von seiner Ausgestaltungsbefugnis Gebrauch, die ihm die positive Koalitionsfreiheit auferlegt; gerade die damit verbundene Ungleichbehandlung trage zur Stabilisierung des Tarifsystems bei.

Auch ein anderes Argument der Kapitalseite greift nach Kingreen nicht. Die Unternehmer meinten, exklusive Öffnungsklauseln würden gegen das Grundrecht auf Berufsfreiheit verstoßen. Dass dieses Grundrecht eingeschränkt werden könne, wie es unter anderem durch das Arbeitsrecht geschieht, ist nach Kingreen unstrittig. Es werde aber durch die Öffnungsklauseln gar nicht tangiert.