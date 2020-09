Uber erhält Lizenz für London zurück

London. Der US-amerikanische Fahrdienstvermittler Uber erhält seine Lizenz in Londen zurück. Das entschied der zuständige Richter Tan Ikram am Montag und erteilte dem Konzern die Erlaubnis, seine Autos wieder in der britischen Hauptstadt einzusetzen. Die dortige Verkehrsbehörde hatte Uber 2019 wegen einer Reihe von Fehlern die Lizenz entzogen. Im Mittelpunkt der Kritik stand neben Versicherungsfragen der Fakt, dass unbefugte Fahrer Gäste abgeholt hatten. (Reuters/jW)