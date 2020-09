In aller Verlogenheit

David Young/dpa »Ende Gelände«-Aktivisten am Wochenende im Dorf Keyenberg

Das nennt man wohl kognitive Dissonanz: Die Bundesregierung ruft am Montag die europäischen Unternehmen auf dem European Sustainable Finance Summit zu nachhaltigen Investitionen auf, spendiert aber zugleich neun Milliarden Euro für die Lufthansa, damit sie möglichst schnell wieder am Klimawandel mitwirken und 22.000 Beschäftigte vor die Tür setzen kann. Derweil unterzeichnet Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Frankreichs Emmanuel Macron und anderen einen »Leaders’ Pledge for Nature«, während zeitgleich im Rheinland ihr Parteifreund Armin Laschet alle Register polizeilicher Gewalt zieht, um eine vollkommen ineffiziente, veraltete und längst überflüssige Technologie zu verteidigen. Dabei ist Angela Merkel sowie ihren Ministerinnen und Ministern durchaus klar, dass die weitere Verbrennung der Braunkohle mit der Pariser Klimaübereinkunft nicht vereinbar ist. Das haben ihr die wissenschaftlichen Beratungsgremien der Bundesregierung schon vor Jahren vorgerechnet. So werden sonntags weiter schöne Reden gehalten, aber im Alltag alle Warnungen der Wissenschaft ignoriert.

Zum Beispiel, indem der Kohleausstieg bis in Jahr 2036 hinausgezögert wird, und die Tagebaue bis dahin weiter wachsen. Indem weiter Menschen aus ihren Dörfern getrieben, Wälder zerstört und Grundstücke enteignet werden. Wo doch sonst das Eigentum – aber eben nur das kapitalistische – so heilig ist. Längst hat die Verbrennung von Braunkohle nur noch einem einzigen Zweck: die Profitmaschine RWE am Laufen zu halten. Dafür muss der Ausbau von Solar- und Windkraftanlagen möglichst lange verschleppt, und dafür muss der Gesellschaft möglichst lange suggeriert werden, die Kohlekraftwerke seien unverzichtbar. Um so mehr Entschädigung kann aus dem Bundeshaushalt herausgepresst werden. Die entsprechenden Verträge sind schon unterschrieben, aber dem Vernehmen nach trieb es Angela Merkel nicht die Schamesröte ins Gesicht, als sie mit den anderen »world leaders« am Montag ein Ende der umweltschädlichen Subventionen versprach.

Und um dieses System unbeschreiblicher Verlogenheit aufrechtzuerhalten, ritt die Polizei am Wochenende im Rheinland mit Pferden in friedliche Gruppen von Demonstranten hinein, prügelte auf sie ein und ließ scharfe Hunde ohne Maulkorb auf Menschen los. Alles nicht neu, aber immer wieder empörend. Auch der jahrzehntelange Widerstand gegen das geplante Atommüllendlager im niedersächsischen Gorleben stieß einst auf ausufernde Polizeigewalt. Nun, nach 40 Jahren, hat er endlich gesiegt. Doch das Klima kann keine weiteren 40 Jahre warten. Kohleausstieg 2036 bedeutet, spätestens im Jahr 2400 oder 2500 müssen Hamburg, Bremen und große Teile der Niederlande aufgegeben werden. Da helfen weder schöne Erklärungen vor der UNO noch wohlfeile Aufrufe an Konzerne.