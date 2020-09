Lufthansa-Manager laden zum Krisentreffen

Berlin. Das Lufthansa-Management hat mit Beschäftigtenvertretern über die Lage des Konzerns in der Coronakrise beraten. »Die Gewerkschaften wurden eingestimmt auf weitere Opfer, und das Management hat das Zukunftsszenario in dunkelsten Farben gemalt«, sagte Marcel Gröls von der Vereinigung Cockpit am Montag zu Reuters. Eine Verdi-Sprecherin erklärte, es sei klar, dass Kündigungen allein nicht reichten. Die Lufthansa müsse Perspektiven in der Krise aufzeigen. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO hatte das Treffen abgesagt, weil es keinen Fortschritt bei noch offenen Fragen zu ihrem Krisentarifvertrag gebe. (Reuters/jW)