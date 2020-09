Widerstand im Braunkohlerevier

David Young/dpa Blockadeaktion am Tagebau Garzweiler

Um angesichts der Klimakrise »den Kohleausstieg selbst in die Hand zu nehmen«, hat das Bündnis »Ende Gelände« am Sonnabend mit Aktionen des zivilen Ungehorsams im Rheinischen Braunkohlerevier begonnen. Mehr als 3.000 Menschen sind insgesamt beteiligt; zwölf »Blockadefinger«, die größtenteils mit Farben gekennzeichnet sind, zogen in den Morgenstunden los, um an mehreren Orten gleichzeitig aktiv zu werden. Beteiligten des blauen und des lila Fingers gelang es, in den Tagebau Garzweiler einzudringen und dort Förderbänder sowie den Kohlebunker zu besetzen. Ein Förderband stand nach Angaben des Bündnisses gegen acht Uhr morgens still. Der Energiekonzern RWE erklärte am Vormittag gegenüber der Deutschen Presseagentur, in einem Kohlebunker und an einem Transportband befänden sich Menschen. Der Betrieb des Tagebaus sei aber bislang nicht beeinträchtigt.

Gegen andere Blockadefinger ging die Polizei teils gewaltsam vor, bevor sie ihr Ziel erreichen konnten. Der grüne Finger sei zwischen den Tagebauen Hambach und Inden mit Pfefferspray attackiert worden, sagte der Bundestagsabgeordnete Lorenz Gösta Beutin (Die Linke), der als parlamentarischer Beobachter im Revier unterwegs ist, kurz vor 12 Uhr gegenüber junge Welt. »Der antikoloniale, grüne Finger wird gerade festgesetzt und erlebt massive Polizeigewalt«, erklärte das Aktionsbündnis. Laut Beutin wurden unter anderem Personen mit Kontaktlinsen durch das Pfefferspray verletzt. Es seien »auch ganz viele junge von ›Fridays for Future‹ dabei«.

Manuela Bechert

Als gegen 13 Uhr eine Reiterstaffel den orangenen Finger auf dem Weg zur Kohlegrube bei Keyenberg mit Pfefferspray angriff, wurde auch jW-Reporterin Manuela Bechert verletzt. Als sie dem Reizstoff ausweichen wollte, sei sie zu Boden geschleudert worden, weil ein Polizeipferd einen Zaun umgerissen habe. Sie habe sich bereits die Augen ausgespült, aber Schmerzen an den Rippen und warte nun auf den Krankenwagen, um sich untersuchen zu lassen, teilte die Kollegin mit. Festgestellt wurde wenig später eine gebrochene Rippe.

Im Kraftwerk Weisweiler kam dagegen eine ausreichende Zahl Aktiver an, um dort ebenfalls den Kohlebunker zu besetzen. Die Proteste richten sich dieses Mal auch gegen die Nutzung von Gas – der bisher für 2038 geplante Ausstieg aus der Kohleverstromung müsse vorverlegt werden, dürfe aber nicht zum »Gaseinstieg« werden, weil die Klimaschädlichkeit dieses Energieträgers bisher unterschätzt worden sei, erklärte das Aktionsbündnis am Sonnabend. Dementsprechend wurde auch die Zufahrt zum Gaskraftwerk Lausward von rund 250 Personen blockiert. Vor einem weiteren Gaskraftwerk in Düsseldorf demonstrierten am Vormittag nach Polizeiangaben rund 150 Menschen. (jW)