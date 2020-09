Kafka für Kundera

Der Franz-Kafka-Literaturpreis geht in diesem Jahr an den tschechisch-französischen Schriftsteller Milan Kundera. Das teilte die Franz-Kafka-Gesellschaft am Montag in Prag mit. Kunderas Lebenswerk sei aus dem Geist der tschechischen Kultur hervorgegangen und habe diese außerordentlich bereichert, betonte die internationale Jury zur Begründung. Sein Schaffen habe zugleich »Widerhall in Europa und der Welt« gefunden. Die Franz-Kafka-Gesellschaft in Prag begeht in diesem Jahr ihr 30jähriges Bestehen. (dpa/jW)