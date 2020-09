Machtkampf dominiert

Mike Segar / Reuters Skulptur vor dem Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York

Nein, es gab nicht nur Kontroversen bei der diesjährigen UN-Generaldebatte, die am Dienstag unter anderem mit einer Rede des deutschen Außenministers Heiko Maas zu Ende geht. In einem Punkt waren sich die Staats- und Regierungschefs und Minister, die bislang in New York per Videobeitrag zu Wort kamen, weitgehend einig: Das globale Staatensystem ist in einem desaströsen Zustand – »zerfleddert«, wie es der britische Premierminister Boris Johnson formulierte. Laut Einschätzung seines kanadischen Amtskollegen Justin Trudeau sogar »kaputt«. Trudeau hielt fest: Die Dinge würden noch viel schlimmer werden, wenn wir uns nicht änderten. Nun, Änderung ist nicht in Sicht.

Die Hauptursache dafür – der Machtkampf der Vereinigten Staaten gegen China – hat die Generaldebatte von Beginn an überschattet. Festhalten kann man dabei, dass das Protzgehabe, das der US-Präsident am ersten Tag zelebrierte, selbst von engen Verbündeten nicht mehr uneingeschränkt unterstützt wurde. Donald Trump hatte neben aggressiven verbalen Angriffen auf China ausgerechnet die Vereinigten Staaten als »Friedensstifter« gelobt und dann noch angeblich »außergewöhnliche« Leistungen der USA beim Klimaschutz gepriesen. Derart hohl scheppernde Propaganda wollte nicht einmal Australiens Premierminister Scott Morrison von sich geben, einer der schärfsten antichinesischen Hardliner, der zwar wie üblich gegen Beijing Position bezog, jedoch auch warnte, es werde sich langfristig als schädlich erweisen, sollten bestimmte Länder es darauf anlegen, einen Covid-19-Impfstoff zu bunkern und Vorteile aus seinem Besitz zu ziehen. Dies war nicht zuletzt auf Washington gemünzt.

Aus Europa waren sogar gewisse Absetzbewegungen gegenüber Washington festzustellen. »Die heutige Welt darf nicht der Rivalität von China und den USA überlassen werden«, forderte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron: »Europa« solle sich dem »Two step«-Tanz verweigern und eigene Allianzen aufbauen. Auf Eigenständigkeit gegenüber den USA war auch Johnson bedacht, der trotz kritischer Äußerungen in Richtung China darauf bestand, die WHO solle auch in Zukunft eine zentrale Rolle spielen: eine klare Ablehnung des harten Bruchs mit der Organisation, wie ihn die Trump-Regierung verlangt. Geht es den Ländern Europas vor allem darum, den USA ebenbürtig zu werden, also um ihre eigene Macht, so treibt andere mittlerweile die blanke Existenzangst an. Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte appellierte an die Großmächte, die im Südchinesischen Meer und anderen Weltregionen ihre Kämpfe austragen: »Wenn wir noch keine Freunde sein können, dann lasst uns doch wenigstens uns nicht allzu sehr hassen.« Der Grund für Dutertes Aufruf: In einem möglicherweise bewaffnet eskalierenden transpazifischen Konflikt wären die Philippinen eines der ersten Schlachtfelder.