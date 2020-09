ebatte bei Die Linke in Bremen

Bremen. Der Landesverband von Die Linke in Bremen trat am Sonntag nachmittag zu einem Landesparteitag zusammen. Die seit 2019 in dem Stadtstaat mitregierende Partei debattierte dabei über ihren Kurs vor der Bundestagswahl 2021. Als Gastrednerin sprach die Kofraktionsvorsitzende von Die Linke im Bundestag, Amira Mohamed Ali, zu den Delegierten und lobte die Arbeit ihrer Partei in der »rot-grün-roten« Koalition als »herausragend«. Sie sei aber skeptisch, dass eine solche Zusammenarbeit mit SPD und Grünen auf Bundesebene funktionieren könne. Im Zentrum des Landesparteitages standen zwei Leitanträge. Darin wird unter anderem eine Entfremdung zwischen Parteibasis, der Fraktion in der Bremischen Bürgerschaft und den Regierungsmitgliedern der Linkspartei kritisiert. (dpa/jW)