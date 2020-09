Kommunen fordern neue Regeln

Kay Nietfeld / dpa Steigende Fallzahlen: Laut Robert-Koch-Institut stecken sich Menschen in der BRD vermehrt auf privaten Zusammenkünften mit dem Coronavirus an

Vor dem Treffen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Länder-Regierungschefs zur Coronakrise fordern die Kommunen neue bundesweit gültige Regeln. Angesichts steigender Infektionszahlen setzte sich der Landkreistag am Wochenende für eine einheitliche Obergrenze von 50 Menschen bei Privatfeiern ein. Der Städte- und Gemeindebund verlangt bei hohen Infektionszahlen eine Ausweitung der Maskenpflicht. Auf belebten Plätzen und Weihnachtsmärkten bzw. überall dort, wo außerhalb von Privaträumen der nötige Abstand nicht eingehalten werden kann, solle sie gelten.

Zuletzt gab es wiederholt Tage mit mehr als 2.000 amtlich gemeldeten Coronaneuinfektionen. Am Sonnabend waren es 2.507, der höchste Wert seit April. Am Sonntag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) 1.411 Fälle. Sonntags sind die Zahlen gewöhnlich niedriger, weil nicht alle Gesundheitsämter Daten weiterleiten.

RKI-Präsident Lothar Wieler bestätigte, dass viele der aktuellen Coronainfektionen in der BRD auf private Zusammenkünfte zurückzuführen sind, »also auf Partys, Hochzeitsfeiern, Beerdigungen, auch im Gottesdienst«, sagte er Welt am Sonntag. Der private Bereich spiele »die große Rolle«. Dagegen sei das Risiko einer Ansteckung in Betrieben bisher nicht so hoch. Auch in Geschäften gebe es bislang ganz wenige Ansteckungen, sagte der RKI-Chef. An Schulen gebe es mittlerweile einige Ausbrüche. Dies müsse gut analysiert werden.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) lehnte die geforderte Obergrenze für Zusammenkünfte in privaten Räumen ab. Nordrhein-Westfalen werde nur vorschreiben, dass Feiern mit mehr als 50 Personen in angemieteten Räumen dem Gesundheitsamt angezeigt werden müssten, sagte er Springers Welt. Feiern in privaten Räumen sollten ausgenommen bleiben. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sagte der Bild am Sonntag, es gebe aktuell keinen Grund darüber nachzudenken, die Maßnahmen zu verschärfen.

Zuvor hatte der Präsident des Landkreistages, Reinhard Sager, eine einheitliche Obergrenze für Privatfeiern von maximal 50 Teilnehmern verlangt. Bei den nächsten Bund-Länder-Beratungen über das weitere Vorgehen in der Coronapandemie am Dienstag müsse ein entsprechender Beschluss fallen, sagte Sager der Neuen Osnabrücker Zeitung vom Samstag. (dpa/AFP/jW)