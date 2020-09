Offener Streit bleibt aus

Die Linke NRW via flickr.com Keine Einigung auf gemeinsamen Leitantrag: Die Verabschiedung des alten Landesvorstands von Die Linke NRW

Der nordrhein-westfälische Verband der Partei Die Linke hat am Wochenende auf einem Landesparteitag in Münster eine neue Landesspitze gewählt. Als Sprecherin neu im Amt ist Nina Eumann. Die 55jährige aus Mülheim folgt auf Inge Höger, die nach zwei Jahren nicht erneut angetreten war, erhielt 68 Prozent der Stimmen und damit den Vorzug vor Mitbewerberin Gitte Jentsch. Christian Leye wurde als Landessprecher mit 60 Prozent der Stimmen wiedergewählt; er hatte keinen Gegenkandidaten. Als Landesgeschäftsführer wurde Lukas Schön gewählt. Er folgt auf Sascha H. Wagner, der satzungsgemäß nach acht Jahren im Amt nicht erneut kandidiert hatte.

Mit den coronabedingten Beschränkungen hat sich die Partei mittlerweile arrangiert, die Parteitagsregie setzte Abstandregelungen und Maskenpflicht durch – eine Veranstaltung mit 221 ordentlichen Delegierten und etlichen Gästen ließ sich so durchführen. Schwerer wiegen die gesellschaftlichen Konsequenzen der Pandemie, die auch Die Linke zu spüren bekommt. Der am Wochenende bestätigte Linke-Landessprecher Leye hatte auch das schlechte Abschneiden seiner Partei bei den Kommunalwahlen am 13. September mit den Pandemiefolgen begründet. Mit insgesamt 3,8 Prozent blieb Die Linke fast einen Prozentpunkt unter ihren Ergebnissen von 2014.

Als »wahlentscheidend« für die Kommunalwahl benannte die Parteiströmung »Antikapitalistische Linke« (AKL) hingegen die Themen Umwelt und Klima, Wirtschaft und Bildung. Eine tiefergehende Ursachendiskussion zum schlechten Ergebnis kam auf dem Landesparteitag nicht in Gang. Dabei hätte es durchaus Gesprächsbedarf gegeben: Der traditionell linke Verband ist mittlerweile mit rund 8.500 Mitgliedern die größte Landesgliederung der Linken, viele bundes- und europapolitisch bekannte Linke-Politiker haben hier ihre Karriere begonnen. Doch seit zwei Jahren ist der Verband gespalten; sichtbares Zeugnis des Zerrissenheit sind zwei zur Abstimmung gestellte Grundsatzanträge – der alte Vorstand hatte sich auf keinen gemeinsamen Leitantrag einigen können. Der Antrag »Für einen Neustart in der Partei«, unterzeichnet unter anderem von Leye, wurde schließlich angenommen. Der zweite Antrag, »Für neuen Schwung und einen Aufbruch der Linken«, scheiterte nicht zuletzt an einem wirklichkeitsfremden Passus, der eine Befristung parlamentarischer Mandate wie auch kommunaler Wahlämter auf maximal acht Jahre vorsah.

Die frühere Sprecherin Inge Höger hatte im Vorfeld des Parteitages mit einer Erklärung an die Mitglieder ihre Sicht auf die Widersprüche im alten Vorstand bekanntgemacht. Höger nannte unvereinbare Positionen im Umgang mit sozialen Bewegungen, der Migrationsfrage sowie die misslungene Gründung der Bewegung »Aufstehen«. Das nicht durch die Partei legitimierte Vorgehen der »Aufstehen«-Gründer habe »nicht nur tiefe Gräben im Landesverband hinterlassen, sondern auch die Parteienverdrossenheit unter unseren Mitgliedern und Wählern gefördert. Eine politische Aufarbeitung dieses Desasters fehlt bis heute«, schrieb Höger. Christian Leye, Mitarbeiter im Wahlkreisbüro von Sahra Wagenknecht, hatte »Aufstehen« unterstützt, war aber, wie er auf Nachfrage sagte, selbst nie Mitglied. Eine politische Bilanz des Projektes könne er deshalb nicht ziehen, so Leye. Bundespolitisch in der Irrelevanz verschwunden, führt »Aufstehen« wenigstens in der Linkspartei Nordrhein-Westfalen ein schattenhaftes Fortleben, einzelne Delegierte geben an, weiterhin dort aktiv zu sein. Auf dem Landesparteitag spielte »Aufstehen« als Struktur jedoch keine Rolle.

Sahra Wagenknecht, frühere Kovorsitzende der Linksfraktion im Bundestag und »Aufstehen«-Mitbegründerin, hatte gegenüber Welt am Sonntag am vergangenen Dienstag angekündigt, sie könne sich »gut vorstellen«, erneut für den Bundestag zu kandidieren – wie in den vergangenen Jahren über die Landesliste Nordrhein-Westfalen, sofern der Landesverband »eine erneute Kandidatur von mir wünscht und unterstützt«. Die entsprechenden Listen werden erst Mitte 2021 aufgestellt. Die Kandidatur von Wagenknecht, die nicht am Landesparteitag teilgenommen hatte, war dementsprechend am Wochenende kein Thema.