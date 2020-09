Nach Feuer in Moria: BRD nimmt Kinder auf

Berlin. Nach dem verheerenden Brand im griechischen Geflüchtetenlager Moria auf der Insel Lesbos kommen in dieser Woche erstmals betroffene Kinder in die BRD. Am Mittwoch wird die Ankunft von rund 50 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen erwartet, wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Sonntag AFP bestätigte. Etwa 400 Kinder und Jugendlichen waren nach dem Feuer aufs griechische Festland gebracht worden. Die Bundesregierung sagte zu, bis zu 150 von ihnen aufzunehmen.

Durch die Brände war das Lager Moria fast völlig zerstört worden. Dort lebten zuvor rund 12.000 Menschen. Zusammen mit den rund 50 Betroffenen sollen am Mittwoch auch wieder behandlungsbedürftige Kinder aus griechischen Geflüchtetenlagern mit ihren Familien in die BRD gebracht werden, laut BMI etwa 20 Kinder und deren unmittelbare Angehörige. (AFP/jW)