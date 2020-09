jW

Verkehrte Welt

Zu jW vom 24.9.: »Moria überall«

Solange der »Norden« nicht anerkennt, dass eine global gerechte Wirtschafts- und Handelspolitik gefordert ist, um der seit Jahrhunderten andauernden Ausbeutung und Zerstörung des Südens ein Ende zu setzen, solange wird er sich »herumplagen« mit vermeintlichen Lösungen der Krisen, die Flüchtende angeblich auslösen. Kein einziger der Rohstoffe und keines der Produkte, mit denen der »Süden« dem »Norden« seit Jahrhunderten zu Entwicklung verhilft, dient dem blanken Überleben derer im »Norden«: ob Baumwolle, Kaffee, Tee, Pfeffer, Bauxit, Bitumen, Schnittblumen, Kobalt, Palmöl, Coltan. Ob Landraub, Monokulturen, Lebensmittelspekulation oder Biopiraterie, Überfischung der Meere, Überflutung »südlicher« Märkte mit »nördlicher« Überproduktion bis hin zu sogenannten Freihandelsabkommen – alles dient der Bequemlichkeit des »Nordens«. Nicht zu vergessen die Stellvertreterkriege, die »Nordler« im Süden schüren und führen, untilgbare Schulden, die (siehe Weltbank und IWF) den Ländern des »Südens« aufgebürdet werden. Ebensowenig ist zu vergessen, dass alle fünf Sekunden ein Kind auf Erden verhungert, weil die jetzige Politik so gnadenlos ungerecht ist (…), von Korruption, Geldwäsche und Co. ganz zu schweigen. Und wenn der »Norden« die Klimakurve nicht kriegt und es im »Süden« unerträglich heiß würde? Soll denen, die dann übers Mittelmeer kommen, auch gesagt werden, was die Menschen in Moria sich anhören müssen: »Ihr habt’s zu heiß werden lassen bei euch. Was wollt ihr jetzt bei uns? Bleibt gefälligst, wo der Pfeffer wächst.« Wenn Pfeffer und all die anderen Annehmlichkeiten »südlicher« Provenienz als Luxusprodukte anerkannt würden und der »Norden« bereit wäre, dafür soviel zu zahlen wie für Kaviar, und wenn dann noch der Löwenanteil des Geldes bei den Erzeugern ankäme! Oh, Moment … Dann könnten wohl Industrien im »Süden« entstehen (…), und wenn im »Süden« bald Industrien entstehen, melden die vermutlich Eigenbedarf an ihren Rohstoffen an! Was bliebe dem »Norden« dann? Wenn Afrika sich ökonomisch lossagte von Europa (…), was dann?

Jutta Himmelreich, Frankfurt am Main (Onlinekommentar)

Die Trump-Doktrin

Zu jW vom 24.9.: »›Die Uhr tickt‹«

Im Kalten Krieg galt für den Westen als ausgemacht, dass die kleineren Warschauer Vertragsstaaten gegenüber der großen Sowjetunion nicht selbständig waren. Die »Breschnew-Doktrin« von der eingeschränkten Souveränität der sozialistischen Länder Osteuropas war für deren Führungen im argumentativen Schlagabtausch mit dem Westen politisch kränkend, aber keineswegs ganz von der Hand zu weisen. Nunmehr erleben wir einen zweiten Kalten Krieg zwischen dem Westen mit NATO und EU einerseits und einem inzwischen kapitalistisch gewordenen Russland andererseits. Nach dem Kollaps der UdSSR vor gut 30 Jahren ist Russland wieder zu Kräften gelangt und erneut ein machtvoller Akteur auf internationaler Ebene. Und das trotz aller westlichen Sanktionen. Ein allein aufgrund seiner waffentechnischen Entwicklungen höchst gefahrvolles Wettrüsten hat durch den Ausstieg der USA aus dem internationalen Vertragssystem zur Rüstungsbegrenzung eine dramatische Zuspitzung erfahren. Im Rahmen der Großmächtekonkurrenz zeigen sich erstaunliche, aber irgendwie altbekannte Varianten zwischenstaatlicher Bündnisbeziehungen. Neben den Sanktionen der USA und der EU gegen Russland sowie den US-Sanktionen gegen den Hauptkonkurrenten China forciert US-Präsident Donald Trump nun (…) erpresserischen Druck auf seine Bündnispartner in der NATO. Er begnügt sich keineswegs nur mit der Forderung nach einem Rüstungshaushalt von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Er drängt auch auf Einstellung des Erdgasprojektes »Nord Stream 2« – mit völkerrechtswidrigen Drohungen und Sanktionen gegen die Investoren und die beteiligten Unternehmen bis hin zu den Rohrproduzenten und eine die Rohre lagernde Hafenstadt. (…) Mit mafiaähnlichen Methoden soll Deutschland gezwungen werden, das teurere und das Klima stärker schädigende US-Frackinggas zu importieren. (…) Wie sich die Zeiten auch ändern – Großmachtpolitik hat sich gegenüber dem völkerrechtlich verbrieften Souveränitätsanspruch kleinerer Staaten kaum verändert. Die »Breschnew-Doktrin« à la Trump lässt grüßen …

Prof. Gregor Putensen, Greifswald

Erinnerung an Benjamin

Zu jW vom 19./20.9.: »Bilder von Schriften«

Zur Ergänzung der Hommage an Walter Benjamin: 1940 war der Süden Frankreichs noch nicht von den Deutschen besetzt, aber die Grenze zwischen Cerbère und Portbou wurde von französischen und spanischen Grenzbeamten kontrolliert. Da die Flüchtenden nicht auffallen durften, benutzte Lisa Fittko für ihre Fluchthilfe einen alten Schmugglerpfad, die Route Líster, die von Banyuls-sur-Mer über die Pyrenäen direkt nach Portbou führte. In Portbou angekommen, verlangten die spanischen Behörden plötzlich eine Ausreisegenehmigung aus Frankreich, die konnte Benjamin nicht vorlegen. Deswegen befürchtete er, nach Frankreich zurückgeschickt zu werden, wo er dann womöglich an die Deutschen ausgeliefert worden wäre. In der Nacht darauf nahm er sich im Hotel von Portbou das Leben. Die spanischen Beamten waren darüber so erschrocken, dass sie die übrigen Begleiter – Lisa Fittko hatte mehrere Personen über die Grenze gebracht – ohne besagtes Ausreisepapier weiterreisen ließen.

Sigrid Krings, per E-Mail

»Bande von Eseln«

Zu jW vom 19./20.9.: Leserbrief »Marx’ Partei«

Zur Frage nach Marx’ Parteimitgliedschaft ein Zitat aus einem Brief an ihn von Engels: »Wie passen Leute wie wir, die offizielle Stellung fliehen wie die Pest, in eine ›Partei‹? Was soll uns, die wir auf die Popularität spucken, die wir an uns selbst irre werden, wenn wir populär zu werden anfangen, eine ›Partei‹, d. h. eine Bande von Eseln, die auf uns schwört, weil sie uns für ihresgleichen hält?« (MEW, Band 27, S. 190)

Gerolf Schierz, per E-Mail