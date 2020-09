Einer bleibt stabil

Kay Nietfeld/dpa »Smart, jugendlich und links wirkendes Zugpferd der Arbeiterverräterpartei«: Kevin Kühnert beim SPD-Bundesparteitag im Dezember mit einer blauen Socke

Das US-amerikanische Magazin Jacobin ist ein Traum junger Großstadtlinker. Es betreibt Propaganda für den Sozialismus, bedient sich lässig aus dem Kanon der Popkultur und kokettiert auf Plakaten auch mal mit einer Guillotine – und ist damit verdammt erfolgreich. Das inspiriert zu Nachahmungstaten. So gibt es, nach einem missglückten Versuch unter anderem Namen, seit diesem Jahr eine deutsche Version von Jacobin. Wie bei einem Franchiseunternehmen wird der Name bereitgestellt, die eigenständige Redaktion leitet Ines Schwerdtner, zuvor tätig bei der Traditionszeitschrift Das Argument. Die erste Ausgabe trug den Titel »Jenseits der Sozialdemokratie«, unter dem man sich gänzlich diesseitig an die Sozis heranzumachen gedachte – inklusive obligatorischem Interview mit dem Stargenossen Kevin Kühnert, dem smart, jugendlich und links wirkenden Zugpferd der Arbeiterverräterpartei.

Nun liegt die zweite Ausgabe vor. Thema ist »Die Zukunft«, und man kann – Achtung aufregend! – das Heftchen vorwärts oder rückwärts lesen, wobei es entweder in eine glänzende Zukunft oder in den Abgrund führt. Dieser Griff in die Trickkiste des Konzeptdesigns wird zudem mit einem doppelten Titelbild veredelt, ein neoromantischer Caspar-David-Friedrich-Verschnitt in Computerspielästhetik. Beim Durchblättern stellt sich wie bei der vorigen Ausgabe peinliche Berührung ein, als ob man einem heftigen Layoutunfall beiwohnte. Alle paar Seiten wechseln Schriftart und Satz, während graphische Elemente wie mit der Gießkanne verteilt über die Seiten purzeln. Und schon der Versuch, das Inhaltsverzeichnis zu entschlüsseln, mündet im Gefühl erdrückender Orientierungslosigkeit. Das Durcheinander wirkt, als hätten sich ein paar Designstudenten im dritten Semester unbezahlt austoben dürfen, und versprüht durch die plumpe Bebilderung den Charme einer Broschüre zur Stadtteilaufwertung.

Was hat »eine führende Publikation der sozialistischen Linken«, so die Selbstbeschreibung, zur Zukunft zu sagen? »Der Grundsatz, dass Eigentum verpflichtet und dem Wohle der Allgemeinheit zu dienen hat, bleibt im Rennen um die Profite auf der Strecke«, heißt es in bester Nachkriegs-CDU-Diktion direkt zu Beginn. Aber wozu soll denn Eigentum im Kapitalismus verpflichten, wenn nicht zum Profit? Dieselbe Formulierung von der moralischen Pflicht der Besitzenden findet sich ebenfalls in dem von Schwerdtner mitverfassten Leitartikel, der von einem R2G-Thinktank stammen könnte. Der Merksatz lautet, dass es »kein Abwägen von Umweltschutz gegen Arbeitsplatzerhalt« geben soll. Das sagt zwar auch der Unternehmerverband, aber man fordert darüber hinaus auch ein paar Staatsjobs, Mindestlohn von 12,63 Euro, und um den »privaten Sektor« macht man sich auch Sorgen. Zur Verstaatlichung bleibt man wohlfeil auf Sicherheitsabstand, Enteignung spielt nur am Rande eine Rolle.

Auch der Gewerkschafter Hans-Jürgen Urban zeigt sich im Gespräch weniger pointiert als gewohnt und bedient eifrig das programmatische Wortungetüm der »sozial-ökologischen Transformation«. Interessanter ist dann schon das Gespräch mit dem Humanökologen Andreas Malm über Öko-Leninismus. Man müsse »die ökologische Krise in eine Krise für ihre Verursacher, also das fossile Kapital« verwandeln wie Lenin einst den Weltkrieg in einen Bürgerkrieg. Als stabiler Genosse erweist sich wie immer Dietmar Dath, dessen Text über die Möglichkeit des Neuen trotz diverser Übergriffe des Layouts sehr lesenswert ist. Abenteuerlich sind hingegen die Literaturanalysen im Heft. So wird der 1968 geborene Uwe Tellkamp, der seit Jahren seine enthemmte Bürgerlichkeit im Tone des Tabubrechers öffentlich zur Schau stellt, als junger Konservativer bezeichnet. Und im Gegenzug die Hipsterödnis von Leif Randts »Allegro Pastell« als klassenbewusste Literatur. Man kommt aus dem Kopfschütteln nicht mehr heraus.

Wenn der Erfolg von Jacobin in den USA tatsächlich darin begründet liegt, in einer feindlichen Umgebung unbeirrt die Idee des Sozialismus und des Klassenkampfs zu vertreten – und zwar weit links von Bernard Sanders –, hat der deutsche Ableger das offenbar missverstanden als Illustration rot-rot-grünen Regierungsstrebens. Abgesehen davon, dass die Grünen wohl lieber mit der CDU anbändeln wollen, würde ein solches Bündnis nicht den Sozialismus einführen. Oder was war nach der Wahl 1998? Eine illusionslose Bestandsaufnahme der Wirklichkeit, aus der radikale Schlüsse zu ziehen wären, stände einer sozialistischen Publikation weit besser an als ästhetisch und inhaltlich schlecht verpackte Wahlempfehlungen.