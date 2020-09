Aufgrund von mehr als 150 Strafanzeigen hat die Staatsanwaltschaft Berlin in Ruhe geprüft, ob Hengameh Yaghoobifarahs am 15. Juni in der Taz erschienene Kolumne »Abschaffung der Polizei: All cops are berufsunfähig« den Anfangsverdacht einer Straftat begründet. Ein solcher besteht nicht, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Der Beitrag sei »im Kontext der aktuellen öffentlichen Diskussion zu ›Polizeigewalt‹ und Rassismus innerhalb der Polizei« zu sehen. Das Verfahren wurde ohne Aufnahme von Ermittlungen eingestellt.

145 Anzeigeerstattern seien »die Gründe dieser Entscheidung im einzelnen dargelegt« worden, hieß es in der Pressemitteilung. Bei den Polizeibeamten unter den 145 Personen sei das »mit besonderer Ausführlichkeit geschehen«. Yaghoobifarahs Kolumne endete mit der Feststellung, dass Polizisten auf der Mülldeponie noch am besten aufgehoben seien, »auf der Halde, wo sie wirklich nur von Abfall umgeben sind«. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte damals gedroht, ebenfalls Anzeige zu erstatten.

Yaghoobifarah ist aktuell Model des Luxuskaufhauses KaDeWe in Berlin. Auf riesigen Schaufensterfotos wirbt sie zum Beispiel für einen 3.900-Euro-Ledermantel. (jW)