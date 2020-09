IG Metall befürchtet Stellenabbau bei Werften

Hamburg. Der IG-Metall-Bezirk Küste rechnet wegen der Coronakrise mit einem gravierenden Arbeitsplatzverlust auf den Werften. »Nach den Ankündigungen der Unternehmen sehen wir mehr als ein Drittel der 18.000 Arbeitsplätze auf den deutschen Werften als akut gefährdet an«, erklärte Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall, am Freitag bei der Vorstellung der diesjährigen sogenannten Schiffbauumfrage unter Betriebsräten. Rund die Hälfte der Befragten in 39 Werften geht demnach davon aus, dass in ihren Unternehmen in den nächsten Monaten Arbeitsplätze abgebaut werden. (dpa/jW)