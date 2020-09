Corona trifft den Arbeitsmarkt

Karl-Josef Hildenbrand/dpa Kurzarbeit war gestern, viele Betriebe in der Gastronomie haben wieder alle Hände voll zu tun.

Studien sollen manchmal für gute Stimmung sorgen. Die Konjunktur in Deutschland befinde sich nach der Coronakrise wieder auf Erholungskurs, heißt es in der Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit, die am Freitag vorgestellt wurde. Im Kontext heißt das: Die Zahl der Arbeitslosen wächst nicht ganz so stark – wenn man von bestimmten Einflüssen absieht.

Im ersten Quartal dieses Jahres sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um zwei Prozent, im zweiten Quartal sogar um 9,7 Prozent. Vor allem der »Shutdown« in Deutschland und weltweit habe dazu geführt, heißt es in der Studie. Erst als am Ende des zweiten Quartals die Zügel wieder gelockert wurden, sei eine deutliche Erholung spürbar gewesen. Dennoch prognostiziert das IAB für 2020 einen Rückgang der Wirtschaftsleistung von 5,2 Prozent. Für das Jahr 2021 rechnet das Institut dann wieder mit einem Wirtschaftswachstum von 3,2 Prozent – die Wirtschaftsleistung bleibe dennoch unter dem Vorkrisenniveau. Für den Arbeitsmarkt bedeutet das: In diesem Jahr steigt die Arbeitslosenzahl im Jahresdurchschnitt um 440.000, im nächsten Jahr sollen dann rund 100.000 Menschen wieder einen Arbeitsplatz finden.

Vor allem in drei Bereichen rechnen die Forscher in diesem Jahr mit massiven Verlusten von Arbeitsplätzen. Im Bereich »Handel, Verkehr, Gastgewerbe« würden in diesem Jahr rund 230.000 Jobs verloren gehen – und im nächsten Jahr verharre der Bereich auf dem Niveau dieses Jahres. Bei den »sonstigen Dienstleistungen«, die alle Dienstleistungen rund um Sport, kulturelle Veranstaltungen und Erholung umfassen, sinkedie Zahl der Beschäftigten in diesem Jahr um 110.000. Im »produzierenden Gewerbe« seien vor allem im zweiten Quartal zahlreiche Stellen verlorengegangen – und der Stellenabbau soll 2021 weitergehen. Die Forscher rechnen in diesem Bereich für dieses Jahr mit 160.000 verlorenen Stellen, im nächsten Jahr sollen noch einmal 60.000 wegfallen.

Gewachsen sei dagegen die Beschäftigung im Bereich »öffentliche Dienstleister, Erziehung und Gesundheit«. Den Zuwachs von jeweils rund 190.000 Stellen in den Jahren 2018 und 2019 führen die Wissenschaftler vor allem auf den Ausbau von Kindergärten und der Altenpflege zurück. Die Coronakrise habe auch dazu geführt, »dass die Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen deutlich steigt«, schreibt Enzo Weber, Leiter des Forschungsbereichs »Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen« beim IAB.

Im Bereich »Information und Kommunikation« rechnen die Forscher mit einem Zuwachs von 30.000 Stellen in diesem Jahr und 50.000 im nächsten. »Diese positive Entwicklung hängt mit dem Trend zur Wirtschaft 4.0 zusammen, also mit der Digitalisierung und Vernetzung von Produktions- und Dienstleistungsprozessen«, erläuterte Weber.

Die Studienautoren geben jedoch zu bedenken, dass die berechneten Zahlen nur bedingte Aussagekraft haben: Der Trend zu einer kräftigen Erholung könne leicht gefährdet werden, Risiken seien bei der Berechnung nicht berücksichtigt worden. Solche bestünden »durch ein mögliches Scheitern des Handelsabkommens zwischen EU und Großbritannien nach dem Brexit und die jüngst in vielen Ländern der Welt wieder steigenden Infektionszahlen«, heißt es in der Studie. Sollten wichtige Handelspartner Deutschlands wieder in den »Lockdown« gehen, könne es hierzulande wieder zu Lieferengpässen kommen. Auch das Insolvenzrisiko sei weltweit deutlich erhöht.

Vor dem steigenden Insolvenzrisiko warnen Wirtschaftsexperten schon seit Monaten. Das Aussetzen der Insolvenzantragspflicht während der Coronapandemie hatte Firmen, die nicht mehr zahlungsfähig sind, bislang geschont. Aber, es werde einen »Tsunami von Klein- und Kleinstunternehmen« wie Restaurants oder Logistikfirmen geben, die pleite gehen werden, sagte der Insolvenzverwalter Frank Kebekus laut Reuters am Dienstag in Frankfurt.

Auch die Wirtschaftsauskunftei Creditreform rechnet mit einer steigenden Zahl von Firmenpleiten. »Ab dem vierten Quartal wird es zu einem deutlichen Anstieg der Anträge kommen«, sagte deren Hauptgeschäftsführer Volker Ulbricht Anfang September. Vor allem Unternehmen aus den Branchen Kultur, Sport und Erholung stünden unter starkem Druck. In ihnen zeige sich eine Verschlechterung des Zahlungsverhaltens. Reisebüros hätten beispielsweise Anfang März im Mittel ihre Zahlungsziele um 15,5 Tage verfehlt, Ende August seien es bereits 29,2 Tage gewesen.

Experten der Commerzbank dämpften nun auch laut Frankfurter Allgemeiner Zeitung in der Ausgabe von Freitag (25.9.2020) die Erwartungen an eine schnelle Erholung der Wirtschaft. In der Automobilindustrie – der Schlüsselbranche – sei erst 2024 mit einer Rückkehr zum Vorkrisenniveau zu rechnen. Im Tourismus ist demnach auch frühestens 2022 mit Normalität zu rechnen. Auch Luftfahrt und Hotelgewerbe seien sehr zurückhaltend in ihren Prognosen.