UFO sagt Treffen mit Lufthansa ab

Frankfurt/Main. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO hat die Teilnahme an einem für Montag geplanten Treffen des Lufthansa-Managements mit den drei Gewerkschaften UFO, Vereinigung Cockpit und Verdi abgesagt. Als Begründung führte die UFO am Freitag an, dass es keinen Fortschritt bei noch offenen Fragen zu ihrem Krisentarifvertrag mit der Lufthansa gibt. Die Gewerkschaft erklärte, sie wolle sich deshalb nicht länger als Feigenblatt einer funktionierenden Sozialpartnerschaft benutzen lassen. (Reuters/jW)