Schlag gegen Opposition

Emrah Gurel/AP/dpa Schon länger im Gefängnis: Foto des inhaftierten früheren HDP-Kovorsitzenden Selahattin Demirtas (18.6.2020, Istanbul)

In der Türkei ist in der Nacht zum Freitag eine der größten Verhaftungswellen gegen Oppositionelle seit Jahren angelaufen. Es gab Haftbefehle der Generalstaatsanwaltschaft in Ankara gegen 82 Personen. Laut der kurdischen Nachrichtenagentur ANF sind insbesondere Politiker der prokurdischen linken Demokratischen Partei der Völker (HDP) betroffen: Darunter der Oberbürgermeister der Stadt Kars, Ayhan Bilgen, der frühere Abgeordnete Sirri Süreyya Önder sowie Mitglieder des HDP-Parteivorstands.

Da ein 24stündiges Anwaltsverbot angeordnet und zudem eine viertägige Geheimhaltungsverfügung verhängt wurde, ist noch unklar, wie viele der Gesuchten tatsächlich festgenommen wurden. Fest steht, Tamer Dogan, der frühere Rechtsanwalt des 2018 in der Türkei inhaftierten jW -Autors Max Zirngast, sowie Mitglieder sozialistischer Parteien in der Westtürkei wurden ebenfalls verhaftet.

Diesen werden zumeist Äußerungen in »sozialen Netzwerken«, »versuchter Staatsstreich« und »Beleidigung des Staatspräsidenten« vorgeworfen. HDP-Politiker dagegen werden der »Anstachelung zur Gewalt« bezichtigt. Sie hatten im Oktober 2014 zu Solidaritätsbekundungen für die damals von der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) belagerte syrisch-kurdische Stadt Kobani (arab.isch: Ain Al-Arab) aufgerufen. Nach Massenprotesten gegen die Unterstützung der türkischen Regierung für die Dschihadisten waren bei Straßenschlachten mit Einsatzkräften sowie bewaffneten Anhängern der islamistischen Hür-Dava-Partei bis zu 50 Menschen getötet worden.

Gleichzeitig erhärtet sich der Verdacht gegen Militärs, zwei kurdische Bauern gefoltert zu haben, indem sie diese am 13. September aus einem fliegenden Militärhubschrauber warfen. Die Opfer waren vor zwei Wochen in der Nähe von Van während einer gegen die Guerilla der Arbeiterparteipartei Kurdistans (PKK) gerichteten Operation bei der Feldarbeit entführt und später mit schwersten Verletzungen durch einen Sturz aus großer Höhe ins Krankenhaus eingeliefert worden. Während der Gouverneur behauptete, die Bauern hätten sich die Verletzungen auf der Flucht zugezogen, gaben Zeugen an, dass beide unverletzt in den Militärhubschrauber geschleppt worden seien. Bereits in den neunziger Jahren waren Hubschrauberwürfe gängige Folterpraxis gegen Kurden.