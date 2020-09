AfD verliert auch in Kiel Fraktionsstatus

Kiel. Erneut ist eine AfD-Landtagsfraktion an internen Unstimmigkeiten zerbrochen. Der schleswig-holsteinische Landtagsabgeordnete Frank Brodehl verlässt die Partei, womit sie im Kieler Parlament ihren Fraktionsstatus verliert, für den vier Abgeordnete die Mindestzahl sind. Brodehl kündigte den Schritt am Freitag überraschend in einer Debatte um die Angebote in Ganztagsschulen an. Als Grund nannte er die Radikalisierung der Partei.

Anfang der Woche hatte bereits ein Führungsstreit in der niedersächsischen AfD zum Bruch der dortigen Landtagsfraktion geführt. Die bisherige Vorsitzende Dana Guth sowie zwei weitere Abgeordnete verließen die neunköpfige Fraktion. Schon vor einem Jahr war die AfD-Fraktion in Bremen nur drei Monate nach der Bürgerschaftswahl aufgrund eines parteiinternen Streits zerbrochen. (dpa/jW)