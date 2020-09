Andreas Pohlmann Königsmord im Kohleschacht: Calderóns Machtstudie, ganz in Schwarz (Szenenbild, Wiener Burgtheater)

Burgtheater-Direktor Martin Kusej hatte bei seinem Amtsantritt vor anderthalb Jahren angekündigt, das österreichische Nationaltheater solle wieder politischer werden. Dafür steht er nicht nur als Intendant, sondern auch als Regisseur, weshalb er die Eröffnungspremiere der neuen Spielzeit, »Das Leben ein Traum« von Pedro Calderón de la Barca, gleich selbst inszeniert. In dem 1634 entstandenen Werk geht es um den polnischen König Basilius, der seinen Sohn Sigismund aufgrund einer negativen Prophezeiung abgeschieden und fast ohne soziale Kontakte aufziehen lässt. Als er im Alter über seine Nachfolge entscheiden muss, holt er ihn an den Hof zurück. Sigismund ist erwartbar traumatisiert und asozial, weshalb er erneut weggesperrt wird. Als er wenig später von Aufständischen befreit und zum König ausgerufen wird, ist er jedoch auf wundersame Weise geläutert und wird zum »guten« Herrscher. So weit, so verstaubt.

Kusej verzichtet weitgehend auf das katholische Brimborium des Jesuitenzöglings Calderón und reduziert das Stück auf die Fragen nach »Macht« und »Wahrheit«. Trotzdem geht die Rechnung nicht ganz auf. Die katholisch-barocke Logik, dass sich der Herrscher durch den Moment der Krönung und Salbung als von Gott auserwählt erweist, erklärt zwar, warum Sigismund am Schluss die Ehe mit der standesgemäßen Estrella eingeht und Rosaura, die er eigentlich liebt, mit dem von ihr verhassten Astolf verkuppelt. Sie erklärt auch, warum er dem General der Aufständischen – hier in SS-Uniform mit schwarzem Ledermantel – die Kehle durchschneiden lässt: Dieser hat schließlich den ebenfalls gekrönten Basilius abgesetzt und so gegen Gottes Willen gehandelt. Als wie auch immer geartetes Beispiel für »gute Herrschaft« in einem heutigen Sinn (man kann den Begriff auch für einen Widerspruch in sich halten) taugt das aber kaum. Zu dem etwas altbackenen Eindruck trägt auch das Übersetzerkollektiv Soeren Voima bei, das »Not« auf »Tod« und »Macht« auf »erwacht« reimt, bis man sich die Ohren reibt.

Doch die Inszenierung weiß durchaus in einigem zu gefallen. Da ist zum einen das düstere, sehr reduzierte Bühnenbild von Annette Murschetz, das mit surrealistisch verkanteten Innenräumen und einer steilen schwarzen Geröllhalde, die gleichermaßen an eine Kriegsruine und einen Kohleschacht erinnert, den Traum Calderóns zum Alptraum macht. Und sie hat mit Franz Pätzold einen enigmatischen Hauptdarsteller, der Sigismunds qualvollen Versuch, trotz lebenslanger Isolationshaft so etwas wie Menschlichkeit zu entwickeln, ungeachtet der psychologischen Unwahrscheinlichkeit glaubwürdig erscheinen lässt.

Am Abend drauf, Premiere im Akademietheater. Das kleinere zweite Haus des Burgtheaters ist häufig der Ort experimenteller Inszenierungen, diesmal hat mit Thomas Köck einer der meistgerühmten Bühnenautoren der jüngeren Generation Sophokles »Antigone« überschrieben, Lars-Ole Walburg führt Regie. Köck ersetzt den toten Verräter Polyneikes, den Kreon vor den Toren Thebens verwesen lassen will, durch die ertrunkenen Flüchtlinge, die an den Küsten Südeuropas angespült werden.

Der auf den ersten Blick einleuchtende Gedanke erweist sich aber als nicht stimmig. Gelungene Überschreibungen antiker Stücke (wie Milo Raus »Orest in Mossul« oder Ulrich Rasches Interpretation der Bakchen als mörderischer Identitären-Bande) funktionieren, weil sie den jahrtausendelang im kulturellen Gedächtnis tradierten Mythos in Deckung mit der politischen Gegenwart interpretieren und so beides unmittelbar verständlich machen. Köcks Text gelingt das nicht, weil der unhintergehbare Humanismus Antigones eben nicht in der Frage der Beisetzung der Toten aufgeht – denn heute geht es um den Umgang mit den lebenden Geflüchteten, und die werden im Stück nicht einmal erwähnt. So wirkt der Humanismus dieser Antigone belanglos. Dazu trägt auch die Interpretation der Rolle durch Sarah Viktoria Frick bei, die sie als selbstgerechten Oberschichtteenager anlegt. Zudem überfrachtet Köck den Text mit zusammenhanglosen Kapitalismuskritik- und »#Me Too«-Versatzstücken, was den wenig fokussierten Eindruck der Aufführung verstärkt. Hervorzuheben ist auch hier eine Schauspielerinnenleistung: Mavie Hörbiger, die man gerne öfter und in größeren Rollen sehen würde, gibt eine Botin, der man ihre existenziellen Nöte (wird sie als Überbringerin der schlechten Nachricht unter die Räder geraten?) und ihr Entsetzen über die Toten abnimmt.

Trotz dieser durchaus interessanten Aspekte beider Inszenierungen muss man Martin Kusej wünschen, dass er sich für die nächsten Premieren ertragreichere Texte auswählt.