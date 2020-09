Devote Truppe

Frank May/dpa Katja Kipping, Bundesvorsitzende der Partei Die Linke, auf dem Landesparteitag der Linken in Thüringen am 19. September

Olaf Scholzens Kür zum Kanzlerkandidaten der SPD hat Hoffnungen geweckt. Nicht unbedingt in der Bevölkerung, selbst die sozialdemokratische Stammklientel bleibt verhalten, der hanseatische Knauser ist nie ein Liebling der Basis gewesen. Doch wenigstens eine Partei gibt es, die auf den »Scholz-Zug« springen will. Zuletzt am Mittwoch betonte die scheidende Linke-Vorsitzende Katja Kipping, dass eine »rot-rot-grüne« Koalition keineswegs ausgeschlossen sei. Diese einseitige Liebe zum Frontmann der SPD hat etwas Komisches und Tragisches, denn Scholz steht in allem für das Gegenteil dessen, was die Linke ausmacht. Schon jetzt ist er in einem Dickicht aus Untersuchungsausschüssen, »Cum-Ex«-Skandalen und dem gigantischen Wirecard-Betrug verstrickt. Ein Genosse der Bosse aus dem Bilderbuch. Dieser fatale Hang zum Komanagement hatte seinerzeit schon den unglücklichen Peer Steinbrück zur Strecke gebracht. Scholz aber, das ist Steinbrück im Quadrat.

Doch zurück zur Linkspartei: Erst 2021 wird gewählt. Aktuell besteht keine Aussicht auf eine Mehrheit für Grüne, SPD und Linke im Bund, daran ändert auch das Stalking des SPD-Kandidaten durch liebestolle Linke-Politiker nichts. Der außenpolitische Sprecher der Partei, Gregor Gysi, rammt seit Wochen Pflöcke ein, die Scholz überzeugen sollen, mit seiner devoten Truppe wirklich alles anstellen zu können. NATO-Austritt? Habe die Partei nie gefordert, so Gysi Ende August. Die EU? Ganz und gar ohne Alternative. Auch in Sachen Bundeswehr im Ausland zeigte er sich kompromissbereit. Vorauseilend zerbricht man sich den Kopf der Bourgeoisie, auch ohne Ticket nach Berlin in der Tasche.

So wird auf allen Ebenen vorgegangen. Zu einer »Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. September 2020 zur Lage in Russland«, in der neue und noch härtere Sanktionen gegen das Land gefordert werden, enthielten sich vier der fünf deutschen GUE/NGL-Mitglieder, nämlich Cornelia Ernst, Martina Michels, Martin Schirdewan und Helmut Scholz. Die fünfte, Özlem Demirel, hatte den Sitzungssaal vor der Abstimmung verlassen. Es ist nicht das erste Mal, dass EU-Abgeordnete der Linken unangenehme Fragen dergestalt aussitzen: Schirdewan und Demirel hatten sich bereits im Juni bei einer antichinesischen Resolution, die »ein hohes Maß an Autonomie« für Hongkong verlangte, enthalten. Nun also Alexej Nawalny: Der dubiose Vergiftungsfall des russischen Oppositionellen als Alibi für Geopolitik ist der Linkspartei in Strasbourg keine Positionierung wert.

Nehmen wir den unwahrscheinlichen Fall, dass Linke, Grüne und SPD in einem Jahr an der Regierung sind: Die NATO wird Russland weiter einkreisen, der Westen immer aggressiver gegen China vorgehen. Die Linke wird sich, soviel ist gewiss, nicht mit einem Gang auf die Toilette um all die daraus folgenden Konsequenzen herummogeln können – so was geht nur im EU-Parlament. Nicht aber im echten Leben.