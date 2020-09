Polen: Rekordzahl an Coronainfektionen

Warschau. Polen hat so viele neue Coronafälle registriert wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Am Donnerstag verzeichneten die Behörden 1.136 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden, wie das Gesundheitsministerium in Warschau mitteilte. Der Schwerpunkt der nachgewiesenen Neuinfektionen lag mit 183 Fällen in Malopolska, aber auch die Region um Warschau (149) und Westpommern (143) waren stark betroffen. (dpa/jW)