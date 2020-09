Maduro: USA größte Gefahr für Weltfrieden

New York. Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro hat in der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York die USA scharf angegriffen. »Die Vereinigten Staaten haben sich im Laufe der Geschichte zur größten Bedrohung für den Frieden in dieser Welt verwandelt«, sagte Maduro in seiner Videobotschaft am Mittwoch (Ortszeit). Venezuela sehe sich einer ständigen Attacke des US-Imperiums ausgesetzt. Er forderte ein Ende der Sanktionen, mit denen die Vereinigten Staaten einen Regierungswechsel in dem südamerikanischen Staat erzwingen wollen. (dpa/jW)