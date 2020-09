Sanktionen gegen Belarus geplant

Washington. Die USA, Kanada und Großbritannien planen nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters Sanktionen gegen Personen in Belarus, die für »Wahlfälschungen« und »Gewalt gegen Demonstranten« verantwortlich gemacht werden. Diese könnten bereits am Freitag in Kraft treten, sagten vier Insider am Donnerstag. Allerdings könne sich der Zeitpunkt wegen der nötigen Koordinierung zwischen den drei Regierungen noch verzögern. Die drei Länder könnten damit schneller sein als die EU, die zwar ebenfalls Sanktionen geplant hatte, aber am Widerstand Zyperns gescheitert war. (Reuters/jW)