Kubas Präsident verurteilt neue US-Sanktionen

Havanna. Der kubanische Präsident Miguel Díaz-Canel hat am Mittwoch (Ortszeit) neue US-Sanktionen gegen sein Land verurteilt. Auf Twitter erklärte er, diese verletzten »die Rechte der Kubaner und die der Nordamerikaner«. Aber: »Unser Volk wird ihre grausame und kriminelle Politik niederringen«. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump neue Strafmaßnahmen gegen die sozialistische Republik verkündet. Demnach dürfen sich US-Bürger fortan nicht mehr in Hotels einquartieren, die dem kubanischen Staat gehören. Auch die Einfuhr von kubanischem Rum sowie Zigarren in die USA wurden verboten. (jW)