Und: Action!

In der US-Filmbranche ist eine Vereinbarung zwischen Gewerkschaften und Studios über Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus erzielt worden. Die am Montag verkündete Einigung soll die Rückkehr zu einer umfänglichen Filmproduktion ermöglichen. Fetsgelegt wurden unter anderem Standards für Coronatests. So sollen Schauspielerinnen und Schauspieler häufiger getestet werden als andere Crewmitglieder, da sie während der Drehs meist keine Schutzkleidung tragen können. Ausgehandelt wurde auch, dass Crewmitglieder, die positiv auf das Coronavirus getestet werden und sich in Quarantäne begeben müssen, für zehn Tage eine Lohnfortzahlung erhalten. Die Verhandlungen hatten sich über Monate hingezogen. (AFP/jW)