Spuren aus Germania

Bei Bauarbeiten im Garten des Kunsthauses Dahlem in Berlin ist eine Skulptur von Arno Breker, einem führenden Künstler der Nazidiktatur, entdeckt worden. Eine zweite dort gefundene Arbeit wird noch zugeordnet, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Das Atelier, in dem die Kultureinrichtung heute ihren Sitz hat, war als Teil der von den Nazis geplanten Hauptstadt »Germania« für Breker (1900–1991) gebaut worden, der aber nur kurze Zeit dort arbeitete. Die beiden Marmorplastiken wurden im August gefunden. Eine 90 Zentimeter hohe Skulptur konnte durch Mitarbeiterinnen des Kunsthauses anhand historischer Fotografien als Brekers verschollenes Werk »Romanichel« aus dem Jahr 1940 identifiziert werden. Beide Plastiken sollen nun bis zum 15. Januar im Kunsthaus Dahlem präsentiert werden. (dpa/jW)