Hessen: Polizist schießt bei Einsatz auf Mann

Wiesbaden. Bei einem Polizeieinsatz in Hessen hat ein Beamter auf einen Mann geschossen und diesen schwer verletzt. Am Sonntag sei eine Streife zu einem »präventiven Auftrag« nach Taunusstein entsandt worden, teilten die Staatsanwaltschaft Wiesbaden und das Hessische Landeskriminalamt am Montag mit. Bei dem Einsatz sei es zu der Schussabgabe gekommen. Der Schwerverletzte sei in ein Krankenhaus gekommen, akute Lebensgefahr bestehe nicht mehr. An dem Einsatz sei auch die örtliche Feuerwehr beteiligt gewesen, teilten die Ermittler mit. Sie nannten keine weiteren Einzelheiten zu dem Vorfall. (AFP/jW)