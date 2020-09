CVB/Alter Ego Production/ARTE France Adas Geschichte wird nacherzählt: »Was mich nicht umbringt«

Tucker – Ein Mann und sein Traum

USA nach dem Zweiten Weltkrieg: Der Autobauer Preston Tucker plant, ein innovatives und vor allem verkehrssicheres Auto zu produzieren – den Tucker ’48. Doch dieser Wagen wird nie in Serie gehen, denn die mächtigen Autokonzerne fühlen sich von Tuckers Ideen bedroht. Sie setzen alles daran, den lästigen Konkurrenten aus dem Weg zu schaffen. So geht es zu in dieser Welt, in der nicht nur zählt, was man für Einfälle hat, sondern wie man sie gegen eine Bande von Verbrechern durchsetzt. USA 1988. Mit Jeff Bridges.

Arte, 20.15 Uhr

Wenn Kinder Täter werden

Was tun mit straffälligen Minderjährigen?

Die Zahl straffälliger Jugendlicher in Deutschland stieg zwischen 1993 und 1998 um mehr als 50 Prozent. Es gab mehr als 300.000 jugendliche Tatverdächtige pro Jahr. D 2020.

ZDF, 21.45 Uhr

Polizei greift ein

Und nun ein Meisterwerk des Film noir: Taschendieb Skip McCoy (Richard Widmark) klaut in der New Yorker U-Bahn einer nicht umsonst Candy gerufenen Lady (Jean Peters) vor den Augen zweier FBI-Beamter die Handtasche. Diese enthält einen Mikrofilm, der geheime Daten beinhaltet, die von US-Kommunisten an die Sowjetunion weitergeleitet werden sollen. Candy fungiert als Botin für ihren Freund Joey – ohne über die ganze Sache informiert zu sein. FBI-Chef J. Edgar Hoover war sauer, weil hier nicht der Kalte-Kriegs-Irrsinn im Mittelpunkt stand, sondern die Großstadt und ihre Bewohner. Im Original »Pickup on South Street«. Der Film wurde allerdings sowohl in der deutschen als auch in der französischen Synchronfassung entpolitisiert, indem die kommunistischen Spione durch Drogenhändler ersetzt wurden. Auch das ist Politik. Regie Samuel Fuller. USA 1953.

Arte, 22.00 Uhr

Trumps Deutsche Bank

Und die Spur des russischen Geldes

Brisante Geschäftsbeziehungen zwischen dem (zumindest) noch ein paar Wochen mächtigsten Mann der Welt und dem größten deutschen Bankhaus. D 2020.

Das Erste, 22.50 Uhr

Was mich nicht umbringt

Zehn Jahre nachdem sie Opfer einer Vergewaltigung geworden ist, erstattete Ada Anzeige und erzählte einer Filmemacherin ihre Geschichte. Dieses Dokument eines Martyriums wurde 14 ausgewählten Personen vorgelegt: Schauspielern und Laien, Jungen und Älteren, Männern und Frauen. Sie alle erzählen Teile davon auf sehr freie Weise nach. Das ist hart – und gelungen. B 2019.

Arte, 23.20 Uhr