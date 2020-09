Nicht jeder Schuss trifft

Paul L. Archer/Planet Pix via ZUMA Wire/dpa

Eine weitere Drehung an der Eskalationsschraube im US-Wirtschaftskrieg gegen China: Die Trump-Administration hat am Wochenende im Streit um die populären Apps »Tik Tok« und »We Chat« Vollzug gemeldet. Tik Tok werde in ein US-Unternehmen umgewandelt, ein Verbot von We Chat wurde kurz vor jW-Redaktionsschluss von einem kalifornischen Gericht gestoppt. Der US-Präsident hatte bereits am Samstag seine bekannte Mischung aus Selbstlob und Triumphgeheul angestimmt.

Nun trifft nicht jeder Schuss, und so mancher entpuppt sich, sobald sich der Pulverdampf verzieht, als Rohrkrepierer. Das könnte auch für die jüngsten US-Maßnahmen gelten. Wird Tik Tok tatsächlich bald zum US-Unternehmen? Das Kleingedruckte in dem Vertrag, den die chinesische Tik-Tok-Mutterfirma Byte Dance mit den US-Konzernen ­Oracle und Walmart geschlossen hat, besagt: Byte Dance soll 80 Prozent an seinem neu zu gründenden US-Ableger halten, die beiden US-Konzerne zusammen nur 20 Prozent. Der Tik-Tok-Ableger wird Cloud-Dienste künftig bei Oracle kaufen statt bei der US-Konkurrenz und es Walmart ermöglichen, seine Waren effizienter zu vermarkten – dies ebenfalls zu Lasten anderer US-Händler. Das, worauf es in dem Deal eigentlich ankam – die hocheffizienten Algorithmen, denen Tik Tok seinen Erfolg verdankt, mit denen man Milliardenprofite erzielen kann –, sie geraten nach allem, was bislang bekannt ist, nicht in US-Besitz.

Und We Chat: Trumps ursprünglicher Plan, US-Konzerne komplett vom Zugang zur App abzuschneiden, mit der man in China nicht nur kommuniziert, sondern auch bargeldlos zahlt, das Mittagessen bestellt, Behördengänge erledigt und vieles mehr: Er hätte US-Firmen in der Volksrepublik flächendeckend aus dem Markt werfen können. Das Trumpsche Verbot reduziert sich deshalb nach energischer Intervention namhafter US-Konzerne darauf, We-Chat-Usern in den USA das regelmäßig erforderliche Update der App zu verbieten. So mancher aus der chinesischen Community in den USA kann sich das Grinsen kaum verkneifen: Wie man mit sogenannten VPN-Kanälen problemlos Onlinesperren umgehen kann, das hat man schließlich in der Volksrepublik gelernt.

Geht der jüngste Schlag der Trump-Administration also ins Wasser? Nun, man wird abwarten müssen: In Sachen Tik Tok wird noch verhandelt, und auch bei We Chat gibt es keine Gewähr, dass der Fall wirklich abgeschlossen ist. Worauf es ankommt, ist ohnehin etwas anderes: Dass nämlich nicht jeder Schuss zum Rohrkrepierer wird, sondern manche auch treffen. Wohin die Reise geht, das stellte Mitte vergangener Woche einmal mehr US-Verteidigungsminister Mark Esper klar, als er mitteilte, die US Navy werde in den nächsten Jahren Milliarden bekommen, um kräftig aufzurüsten; nicht zuletzt werde sie unbemannte Kriegsschiffe erhalten, um in künftigen Kriegen noch größere Schlagkraft entfalten zu können. Und zwar wo? »Im Indo-Pazifik«, teilte Esper mit, dem Zentrum des US-Machtkampfs gegen China.