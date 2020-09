Allein im Wald

REUTERS/Jonathan Ernst US-Präsident Trump vor der Ankündigung, aus dem Wiener Abkommen auszusteigen (Washington, 8.5.2018)

Die US-Regierung hat sich und die fünf bis zehn Staaten, die ihr auf ihrem einsamen Weg folgen mögen, nun wohl endgültig zur »Weltgemeinschaft« erklärt. Seit Sonnabend 20 Uhr Washingtoner Zeit sind aus US-amerikanischer Sicht alle ehemaligen, 2015 offiziell aufgehoben Resolutionen des UN-Sicherheitsrats gegen den Iran wieder in Kraft. Das schließt neben zahlreichen Sanktionen auch das Verbot ein, Uran anzureichern, sogenanntes schweres Wasser für den Reaktorbetrieb zu produzieren und Raketen zu entwickeln, zu testen und serienmäßig zu bauen.

Eine entsprechende Presseerklärung gab Außenminister Michael Pompeo am Sonnabend ab. Aus Sicht der US-Regierung handele es sich dabei »um einen Schritt zu Frieden und Sicherheit im internationalen Maßstab«. In den nächsten Tagen werde Washington »eine Reihe zusätzlicher Maßnahmen zur Stärkung der Umsetzung der UN-Sanktionen und zur Bestrafung von Verstößen« dagegen bekanntgeben.

Am 14. Juli 2015 hatten der Iran, die USA, Russland, China, Frankreich, Großbritannien und Deutschland in Wien nach monatelangen Verhandlungen ein Abkommen unterzeichnet, das meist mit der Abkürzung JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) zitiert wird. Die Vereinbarungen verpflichten den Iran zu mehreren unterschiedlich befristeten Beschränkungen seines zivilen Atomprogramms. Im Gegenzug versprachen vor allem die USA und die drei EU-Staaten die Aufhebung aller »nuklearbezogenen«, also mit dem iranischen Atomprogramm begründeten Sanktionen.

Zur Ergänzung verabschiedete der UN-Sicherheitsrat am 20. Juli 2015 einstimmig die Resolution 2231. Damit wurden alle früher beschlossenen Resolutionen gegen den Iran aufgehoben. Zugleich wurden einige der alten Strafmaßnahmen, darunter das Verbot der Ein- und Ausfuhr von Waffen, in abgemilderter und befristeter Form durch die Hintertür wieder aufgenommen. Speziell dieses Verbot läuft zum großen Ärger der US-Regierung demnächst, nämlich am 18. Oktober, aus.

Für die Behauptung, seit dem Wochenende seien alle 2015 aufgehobenen UN-Sanktionen wieder in Kraft, beruft sich Washington auf eine Klausel der Resolution 2231. Sie sieht das »automatische« Wiederaufleben aller alten Beschlüsse vor, wenn einer der Partner des Wiener Abkommens das verlangt. Eine Abstimmung darüber im Sicherheitsrat ist nicht erforderlich, die ständigen Mitglieder des Gremiums können kein Veto einlegen.

13 der 15 Mitglieder des Sicherheitsrats haben aber festgestellt, dass die USA kein Recht mehr haben, sich auf die »Snap-back«-Klausel der Resolution 2231 zu berufen, nachdem Präsident Donald Trump am 8. Mai 2018 explizit die Kündigung des Wiener Abkommens erklärt hatte und den schrittweisen Bruch aller daraus resultierenden Verpflichtungen folgen ließ. Nur die Dominikanische Republik stellte sich in dieser Frage an die Seite der USA.

Politisch bedeutet das, dass nur ein Bruchteil der 193 Mitgliedstaaten der UNO Washingtons Position akzeptiert, die 2015 aufgehobenen Resolutionen seien wieder in Kraft getreten. Beim Versuch, die früheren UN-Sanktionen aktuell durchzusetzen, etwa durch Strafandrohungen gegen Staaten, die sich nicht daran halten, wären die USA ganz auf sich allein gestellt.

Praktisch kommen dabei nur Russland und China in Betracht. Erstens unterwerfen die EU-Staaten sich widerstandslos fast allen von Washington verhängten Sanktionen. Zweitens liefern sie – und das ist aus Sicht der US-Regierung aktuell der Hauptpunkt – schon seit der »Islamischen Revolution« 1979, also seit über 40 Jahren, keine Waffen mehr an den Iran. Umgekehrt hat der iranische Außenminister Mohammad Dschawad Sarif bekundet, sein Land habe kein Interesse, militärisches Material von EU-Staaten zu kaufen. Keine rational handelnde Regierung kooperiert in diesem sensiblen Bereich mit Lieferanten, die notorisch unzuverlässig, oft direkt vertragsbrüchig und immer wieder sogar feindselig sind.