Kliniken: Betriebsräte gegen »Coronaprämie«

Berlin. In einem Brief an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn haben Betriebsrats- und Personalratsvorsitzende von Klinikkonzernen und großen Krankenhäusern sowie Mitarbeitervertretungen im kirchlichen Bereich angekündigt, nicht an der Verteilung der am Freitag vom Bundestag beschlossenen »Coronaprämie« für Beschäftigte in Krankenhäusern mitzuwirken. Das teilte die Gewerkschaft Verdi am Sonntag mit. Begründet wurde die Ablehnung damit, dass von der Prämie nur ein kleiner Teil der Beschäftigten profitiere. Laut Verdi ist die Mitwirkung der betrieblichen Interessenvertretungen für die Auszahlung erforderlich. (jW)