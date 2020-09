Berlin: Tausende gegen Abtreibungsgegner

Berlin. Am Sonnabend haben in Berlin nach Veranstalterangaben 3.500 Menschen für die Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen demonstriert. Aufgerufen hatte das queerfeministische »What the fuck«-Bündnis. Der Protest richtete sich auch gegen den christlich-fundamentalistischen »Marsch für das Leben«, der zeitgleich in der Hauptstadt stattfand. Es sei ein »deutliches Zeichen gegen die reaktionären und antifeministischen Inhalte der Abtreibungsgegner« gesetzt worden, sagte Lili Kramer, Sprecherin des »What the fuck«-Bündnisses. (jW)