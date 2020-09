AfD-Parteitag in Sachsen-Anhalt

Dessau-Roßlau. Der Bundestagsabgeordnete Martin Reichardt bleibt Chef der AfD in Sachsen-Anhalt. Er wurde am Sonntag bei einem Parteitag in Dessau-Roßlau mit 90 Prozent Zustimmung für zwei weitere Jahre bestätigt. Reichardt hatte keinen Gegenkandidaten. Als Vizevorsitzende wurde der Landtagsabgeordnete Hans-Thomas Tillschneider gewählt – einer der führenden Vertreter des offiziell aufgelösten, völkischen »Flügels« der AfD. (dpa/jW)