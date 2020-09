Ermittlungen gegen früheren KZ-Wachmann

Celle. Die Generalstaatsanwaltschaft Celle hat die Ermittlungen gegen einen 94jährigen früheren KZ-Wachmann übernommen, der aus den USA abgeschoben werden soll. Das niedersächsische Justizministerium habe die Behörde mit dem Verfahren betraut, weil es in Celle besondere Erfahrung mit der Bearbeitung von »nationalsozialistischen« Gewaltverbrechen gebe, berichtete die Deutsche Presseagentur am Sonntag. Dem Mann wird den Angaben zufolge zur Last gelegt, als Wachmann in einem Außenlager des Konzentrationslagers Neuengamme nahe Meppen von Januar bis März 1945 Beihilfe zur Tötung von Gefangenen geleistet zu haben. (dpa/jW)