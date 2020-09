»Tik Tok« bekommt US-Anteilseigner

Washington. Kurz vor Inkrafttreten eines Download-Stopps für das Videoportal Tik Tok in den USA hat Präsident Donald Trump einer Neustrukturierung des Konzerns zugestimmt. Tik Tok werde seine Zentrale für globale Geschäfte in den USA ansiedeln. Der chinesische Mutterkonzern Byte Dance habe sich bereiterklärt, die Beschäftigtenzahl in den USA von 1.000 auf 25.000 Mitarbeiter aufzustocken, sagte Trump am Samstag. Die beiden US-Konzerne Oracle und Walmart sollten aber die »totale Kontrolle« ausüben. Oracle wird 12,5 Prozent an dem neuen Konzern halten, Walmart weitere 7,5 Prozent. Die beiden US-Unternehmen sollen für ihre Anteile zusammen zwölf Milliarden Dollar bezahlen. (dpa/jW)