Nicht geschafft

Zu jW vom 10.9.: »Moria in Flammen«

Wenn wir den Menschen aus der Hölle von Moria nicht endlich sinnvoll helfen, wenn wir also das jetzt nicht schaffen, dann haben wir es nicht geschafft, um auf Kanzlerin Angela Merkel anzuspielen. (…) Wehe uns Europäern, die wir auch dank der Gnade von Zeit und Raum unter recht friedlichen und gesunden Umständen unser Leben gestalten können und die wir trotz allem bereits das temporäre Tragen einer Maske für eine außerordentliche Zumutung halten – also wehe uns, wenn wir mal selbst auf die gesicherte Wahrung der Menschenrechte angewiesen sind. (…) Was in Moria geschehen ist, (…) ist der schreiende Hinweis auf absolute politische Notwendigkeiten.

Ira Bartsch, Lichtenau-Herbram

Neue Mauer

Zu jW vom 12./13.9.: »›Partei muss ­Klassenfrage ernst nehmen‹«

Ich bin aus der Generation Basisgruppe, 68er. Für alle, denen der Begriff Basisgruppe nichts sagt: eine bunte Mischung aus Künstlern, Sozialisten, Kommunisten, Hippies, Anarchisten, Arbeitern und Lehrlingen sowie Studenten, die Klassenkampf in die Westberliner Bezirke (auch Außenbezirke) trugen und die in heruntergekommenen Läden oder Abbruchhäusern politisch arbeiteten oder Bildungsveranstaltungen durchführten. Es ging um die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, auch für »Gastarbeiter«, Schüler und Lehrlinge, später zusätzlich um Mietrecht und Häuserkampf. In den 80er Jahren zogen im Tross der Grünen die akademisch Gebildeten in die Parlamente, waren mit wenigen Ausnahmen für die »von unten« an der Werkbank nicht mehr erreichbar. Die letzten Volksaufstände in der BRD waren zuvor die Hausbesetzungen und die Friedensbewegung. Die Linke litt unter der Rote-Socken-Kampagne (der CDU im Wahlkampf 1994, die ein Zusammengehen von SPD und PDS als Schreckgespenst an die Wand malte, jW) und unter »Stasi-Image«, im Westen jedenfalls. Was mit Schröder/Fischer/Trittin/Roth/Nouripour und Özdemir folgte, waren eine neue Mauer zwischen Armut und Mittelstand und immer mehr Kriegsschauplätze. Die heutigen »Armen« tragen das Etikett Künstlerinnen und Künstler und fürchten nichts mehr, als mit dem »Hartzer Lumpenproletariat« im gleichen Boot zu sitzen. Das sind Klub- oder Gasthausbesitzer, Messebauer, Konzertveranstalter, Eventmanager mit Produktionsmittel- oder Wohneigentum teils in Millionenhöhe. Hinter ihnen ist die Mauer fest geschlossen. Ein »armer« Promi im 220-Quadratmeter-Loft jammert medienöffentlich talentierter und erfolgreicher als jene »Hartzer« mit zwei Kindern in einer heruntergekommenen 85-Quadratmeter-Wohnung und mit regelmäßigen Schrank-, Konto- oder Postkontrollen. Wenn ich anspreche, dass Versammlungen in Gaststätten zu besuchen nicht möglich ist bei Getränkepreisen um drei Euro, will man das bei Grünen und Linken nicht wahrnehmen, wie auch den Hinweis auf unbezahlbare Fahrtkosten mit dem ÖPNV ...

Peter Groß, per E-Mail

Berechtigte Fragen

Zu jW vom 14.9.: »Gegenddarstellung: Spahn gegen jW«

Demokratie und Freiheit vor sich her tragen, aber unangenehme Wahrheiten wegklagen: Besser könnte nicht deutlich werden, was die »Demokraten« wirklich von ihrer eignen Demokratie halten. Demokratie für wen eben, wie Lenin aktueller die Frage nicht hätte stellen können. Der dümmliche Vorwurf von der »Neiddiskussion« (angesichts der Berichterstattung über das neue Domizil von Gesundheitsminister Jens Spahn, jW) muss ebenfalls erhoben werden. (…) Es hat nichts mit Neid zu tun in einer Gesellschaft, die den Menschen vor allem an seinem Vermögen misst, wenn nicht weniger fleißig, hart arbeitende Menschen Fragen stellen (…) zu »Leistungsträgern«, die sich einiges leisten können, aber den vielen Tausenden Beschäftigten in Gesundheit und Pflege nicht mehr als Hungerlöhne zugestehen wollen. (…)

Roland Winkler, Aue

Explosionen

Zu jW vom 15.9.: »Waldbrände wüten weiter an US-Westküste«

Mein Kopf wird explodieren, wenn ich mehr »falsche Wissenschaft« höre! Präsident Donald Trump sprach jüngst davon, dass ausgetrocknete Bäume »einfach explodieren« könnten und dies der Grund für die Feuer an der US-Westküste sei. Als er dann aber herausgefordert wurde, sich zu den Folgen des Klimawandels zu äußern, meinte er: »Ich bin mir nicht sicher, ob die Wissenschaft da Genaues weiß.« Die USA sind aufgrund der »Erkenntnisse« ihres Präsidenten einer Reihe von Explosionen ausgesetzt, Explosionen von Wut, Explosionen von Gewalt, Explosionen von Gelächter … Schon gut – immerhin verfüge ich über genug wissenschaftliche Kenntnisse, um mir sicher zu sein, dass mein Kopf nicht aus Holz besteht und nicht »einfach explodieren« kann.

Dennis Fitzgerald, Melbourne/Australien

Marx’ Partei

Zu jW vom 17.9.: »Aus Leserbriefen an die ­Redaktion«

Zum Leserbrief »Linkes Missverständnis«: Marx und Engels waren Mitglieder im Bund der Kommunisten. Dies war eine Partei (auch die jugoslawischen Kommunisten haben sich so genannt). (…)

Franz Lindlacher, Onlinekommentar

Charakterlos

Zu jW vom 17.9.: »Düstere Aussichten«

Es ist die sattsam bekannte Strategie der CDU, die Frau Ursula von der Leyen als EU-Ratspräsidentin unbeirrt fortsetzt: Vollmundige Forderungen als Lippenbekenntnisse (Beispiel: CO2-Ausstoß bis 2030 senken um 55 Prozent), denen dann keinerlei Taten folgen, aber umgekehrt knallharte Unterstützung derer in Billionenhöhe, die die Welt aus ureigenstem Gewinnstreben immer stärker verpesten wollen. So werden wir seit mehreren Jahrzehnten regiert, wobei es im Laufe der letzten Zeit deutlich schlimmer geworden ist mit der Charakterlosigkeit der Regierungs- und EU-Politik.

Peter Richartz, Solingen