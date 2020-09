Lufthansa wird filetiert

Kay Nietfeld/dpa Schwere Zeiten für Flugpersonal: Gerade erst hat die Lufthansa den deutschen Ableger ihrer Tochter »Sun Express« geschlossen, da gründet sie schon wieder ein neues Unternehmen. Proteste in Berlin (2.7.2020)

Die Lufthansa plant weitere Einschnitte bei Personal und Flotte – das sagte Vorstandschef Carsten Spohr am Dienstag in einer Onlinefragestunde für die Mitarbeiter. Als Grund gab er schwache Passagierzahlen an. Gleichzeitig zeichnet sich ein neuer Konflikt mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) ab: Die Gewerkschaft forderte den Konzern am Donnerstag auf, für die Beschäftigten der Tourismusplattform »Ocean« einen Tarifvertrag abzuschließen.

Unter dem Namen »Ocean« will der Konzern ein touristisches Programm anbieten, bei dem nicht die Bedingungen des konzernweiten Tarifvertrages gelten sollen. Ferienflieger sollen eventuell schon ab Sommer nächsten Jahres von den Drehkreuzen München und Frankfurt am Main starten, die bislang weitgehend der Stammbelegschaft vorbehalten waren.

VC-Präsident Markus Wahl kritisierte das Projekt. Aus seiner Sicht ist der Zeitpunkt des Starts mitten in der Coronakrise unglücklich gewählt. Es stelle sich die Frage, ob die Lufthansa jetzt wirklich soviel Geld ausgeben müsse, »um den ohnehin schon angeschlagenen Carriern Condor und Tui Konkurrenz im Touristikgeschäft zu machen«. Die Pilotengewerkschaft gehe von jahrelangen Anlaufverlusten aus, erklärte Wahl am Donnerstag in Frankfurt.

Ein weiterer Kritikpunkt: Die Strecken, die demnächst von »Ocean« geflogen werden, werden bis dahin von Beschäftigten aus dem Konzern bereedert. Dennoch würden die Arbeitsplätze neu ausgeschrieben. »Die Beschäftigten gelten nicht als gesetzt, sondern müssen sich dann auf ihre eigenen Strecken zu deutlich verschlechterten Bedingungen neu bewerben und dürfen auch nur auf einen befristeten Arbeitsplatz hoffen«, so Wahl weiter.

Marcel Gröls, bei der VC verantwortlich für Tarifpolitik, forderte den Konzern auf, für »Ocean« einen Tarifvertrag abzuschließen. Diese Plattform solle das Premiumsegment im Tourismus von und nach Deutschland bedienen – und Premium habe seinen Preis. Die Lufthansa solle sich nicht zu schade sein, die Beschäftigten zu Tarifbedingungen einzustellen. Wenn »Ocean« nur mit Dumpinglöhnen Profit erwirtschaften könne, werde der neue Ableger nicht nachhaltig erfolgreich sein. Für den Fall, dass die Lufthansa sich dem verweigere, kündigte Gröls Arbeitskämpfe an: Denn die Beschäftigten würden es sich nicht dauerhaft bieten lassen, »die höchsten Qualitätsanforderungen zu erfüllen, aber auf die Sicherheit eines Tarifvertrages verzichten zu müssen«.

Spohr hatte am Dienstag für den gesamten Konzern erneut größere Einschnitte beim Personal ins Spiel gebracht; konkrete Pläne präsentierte er nicht. Bislang sollen weltweit 22.000 Stellen gestrichen werden, was aufgrund der hohen Teilzeitquote etwa 26.000 Beschäftigten entspricht. Die Flotte soll um etwa 100 Maschinen verkleinert werden, wovon vor allem die Überseereisen betroffen sein dürften.

Mit der Flugbegleitergewerkschaft UFO hatte sich der Konzern geeinigt, für Deutschland auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten. An die Vereinbarung fühlt sich der Konzernvorstand aber nicht gebunden (jW berichtete am 9.9.2020). Mit den Gewerkschaften für die Piloten und das Bodenpersonal gab es allerdings noch keine Sanierungstarifverträge. Für die VC gilt »Ocean« als Haupthindernis für ein langfristiges Sanierungsabkommen.