Stich ins Wespennest

Bernadett Szabo / Reuters »Wir verteidigen die Freiheit unserer Universität«: Besetzte Film- und Theaterhochschule in Budapest (2.9.2020)

Die Studenten der Budapester Universität für Theater- und Filmkunst (SZFE) besetzen ihre Universität, die Hochschulführung tritt zurück und die Dozenten kündigen. Hollywoodschauspieler wie Sigourney Weaver, Helen Mirren, Ian McKellen, der Regisseur Wim Wenders, der Schriftsteller Salman Rushdie erklären sich in den »sozialen Medien« solidarisch mit den Besetzern – am Anfang der Woche ruft der abgetretene Vizerektor der Uni, Laszlo Upor, die »experimentelle Lehrrepublik« aus: In der ungarischen Hauptstadt brodelt es wieder.

Grund ist die Veränderung der Eigentumsverhältnisse der Theater- und Filmuni. Bislang war sie staatliche Universität und lag im Verantwortungsbereich des Innovations- und Technologieministeriums (ITM). Jetzt ist sie in Stiftungseigentum übergegangen – im Sinne der »Entwicklung der ungarischen Kultur«, wie es in dem diesbezüglichen Gesetz der rechten Regierung unter Ministerpräsident Viktor Orban heißt. Der Betrieb der Universität liegt nun in der Verantwortung der Stiftung, die von der Regierung dafür mit Kapital ausgestattet wurde. Das ITM behält sich deshalb das Recht vor, die Kuratoriumsmitglieder zu ernennen – und zwar auf Lebenszeit. Bekannt wurden die Pläne bereits Ende Mai, die Universitätsführung protestierte und äußerte die Vermutung, die Regierung wolle über die »Privatisierung« die Institution »regulieren«.

Die SZFE ist nicht die erste Hochschule, die auf diese Weise umstrukturiert wird. Im Juli 2019 ging die Corvinus-Universität in Budapest in die von der Orban-Regierung geschaffene Vermögensverwaltungsstiftung »Maecenas Universitatis Corvini« über (siehe Spalte). Seither sind sechs weitere Hochschulen in die Trägerschaft derartiger Stiftungen übergegangen, darunter die Budapester Moholy-Nagy-Universität für Kunsthandwerk und Gestaltung und die Veterinäruniversität sowie die Hochschulen in den Städten Miskolc und Sopron.

Die Kuratorien bestehen jeweils aus illustren Vertretern aus Politik und Wirtschaft und bilden eine Parallelstruktur zur Universitätsführung. Vorsitzende des Miskolcer Stiftungsrates ist beispielsweise Justizministerin Judit Varga, Mitglieder sind unter anderem der Direktor einer Fabrik des deutschen Robert-Bosch-Konzerns in der Stadt und ein Vertreter der ungarischen Nationalbank.

Der reichste Mann Ungarns, der Vorstandsvorsitzende und Exekutivdirektor der größten ungarischen Handelsbank OTP, Sandor Csanyi, wurde zum Kuratoriumspräsidenten der Soproner Universität gemacht, die vor allem ein forst- und landwirtschaftliches Profil hat. Das passt ganz gut, denn Csanyi ist nicht nur seit vielen Jahren Vorsitzender des ungarischen Fußballverbands, er ist auch einer der wichtigsten Agrarunternehmer im Land. Im Stiftungsrat sitzen neben ihm Vertreter von Forstwirtschaftskonzernen und auch ein Staatssekretär des Landwirtschaftsministeriums.

Die Orban-Regierung arbeitet mit diesen Maßnahmen dem ungarischen Kapital zu. Irgendwie muss man in der Europäischen Union und der Region schließlich »wettbewerbsfähig« bleiben – und der Druck insbesondere des deutschen Monopolkapitals ist riesig. Die ungarischen Konzerne in Händen der nationalen Bourgeoisie erhalten über die Stiftungen direktes Mitspracherecht bei der Gestaltung der Ausbildung. Sie können sich ihre zukünftigen Mitarbeiter regelrecht heranzüchten und danken es der Regierung ihrerseits mit vielseitiger Unterstützung.

Im Fall der Film- und Theateruni geht es aber um etwas anderes als die »Anschlussverwendung« der Abgänger für das ungarische Kapital. Die Orban-Regierung will vielmehr ihren Zugriff auf das Kulturleben des Landes verstärken. Die SZFE gilt immer noch als liberal.

Es ist daher kein Wunder, dass der große Krach erst ausbrach, als Ende Juli bekannt wurde, wer in dem Kuratorium sitzen und vor allem, wer an seiner Spitze stehen wird: Attila ­Vidnyanszky – Die Wahl gleicht einem Stich ins Wespennest. Vidnyanszky ist nicht nur seit 2013 Intendant des Nationaltheaters in Budapest, einer der wichtigsten kulturpolitischen Institutionen des Landes, er ist auch ein Vertreter des nationalistischen und klerikalen Kurses der Orban-Regierung. Die Universitätsleitung erklärte in verschiedenen Pressemitteilungen, sie sehe die »Autonomie« der Hochschule gefährdet. Die Auswahl der Kuratoriumsmitglieder sei nicht auf fachlicher Grundlage erfolgt, sondern auf politischer. Am Ende trat sie zurück.

Die verbliebenen Angestellten der SZFE haben nun für den kommenden Montag einen Streik angekündigt, sollten ihre Forderungen nicht erfüllt werden. Dabei geht es unter anderem um die Garantie der universitären Freiheit, darum, dass das Budget nicht gesenkt und die Umstrukturierung rückgängig gemacht wird. Wie die sozialdemokratische Tageszeitung Nepszava am Dienstag meldete, hat sich die »Demokratische Gewerkschaft der Pädagogen« mit den Forderungen solidarisch erklärt und angekündigt, sollten die Verhandlungen an der SZFE ergebnislos bleiben, am Montag für zwei Stunden in den Ausstand zu treten.

Derweil hat Vidnyanszky am Mittwoch angeboten, auf den Posten zu verzichten, wenn der Streit so beendet werden könne. Zum jetzigen Zeitpunkt scheint es so, dass sich weder die Studenten noch die Dozenten damit zufriedengeben würden.