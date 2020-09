Globus meldet Interesse an Real-Filialen an

Bonn. Der Poker um die Zerschlagung der Real-Warenhäuser geht in die nächste Runde. Am Donnerstag hat auch die Supermarktkette »Globus« Interesse angemeldet. Seit Monaten verhandeln Edeka und Kaufland um die Neuaufteilung der insgesamt 270 Märkte. »Globus« habe sein Interesse am Erwerb von 16 Real-Märkten bekundet, sagte eine Sprecherin der Firma. Kaufland will 101 Real-Märkte übernehmen und Edeka 72.

Die Metro GmbH hatte das defizitäre Sorgenkind Real an den russischen Finanzinvestor SCP verkauft, der die Kette zerschlagen will. Ob »Globus« wie Kaufland den Tarifvertrag des Einzelhandels übernehmen will, ist unklar. (dpa/jW)