Nachschlag: Wellnessfaktor Krise

David Young/dpa Ist die Coronakrise eine Strafe Gottes? Die Zeloten zweifeln noch ... (Kerpen, 13.9.2020)

Pfarrerin Cornelia Coenen-Marx aus Garbsen versucht sich darin, die unergründlichen Wege des Herrn zu deuten. Die Coronakrise als Strafe Gottes? Nicht für die evangelische Predigerin. Statt dessen habe man die Gnade empfangen, das Leben wieder intensiver spüren zu können. Hilfsbereitschaft sei das Gebot der Stunde. So hätten erwerbslose Piloten in Großbritannien Wellnessangebote für Pflegerinnen im Gesundheitswesen angeboten. Fahrer mit zwei Vollzeitjobs entdeckten, dass es schön ist, mehr Zeit für die Familie zu haben. Der Himmel klart auf: Wer jetzt eine Stellenausschreibung ansehe, bemerke den Umschwung. Portale wie »Green Jobs« oder »Good Jobs« haben Konjunktur. Bisschen Schade sei es zwar, dass viele Menschen weniger Einkommen haben und Beschäftigte in »systemrelevanten« Berufen nur kurz vermehrte Anerkennung erhielten. Doch kein Grund, Trübsal zu blasen: »Ein strahlendes Lächeln bewegt eine Menge«, weiß Coenen-Marx. Gottes Strafe heißt »Charity«. (sz)