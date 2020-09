Nachschlag: Herz der Finsternis

Petros Giannakouris/AP/dpa Gestrandet in Elend und Not? Keine Sorge, das deutsche Großkapital bringt Rettung, meint Grünen-Cochefin Baerbock (Lesbos, 13.9.2020)

Die Liveschalte am Anfang ist großes Fernsehen. WDR-Korrespondentin Isabel Schayani hockt zwischen hungrigen Kindern auf einem Bordstein in Lesbos. Eine Feuerstelle ist noch im Bild, auf der Reis gekocht wurde. Schayani zeigt drei Eier, für die die Familie an diesem Tag stundenlang angestanden habe, voller Angst, wieder eingesperrt zu werden, dabei noch unter Schock. »Das Kind, mit dem ich nach dem Brand gesprochen habe, ist nicht mehr das Kind, das es im Februar war. Und da war es auch schon übel.« Moderatorin Anne Will lässt das nachhallen, blickt stumm in die Kamera. Dass sie immer mehr aussieht wie Michael Jackson, scheint völlig egal, da die Wucht dieses kalkulierten Elends ja wohl die Weltrevolution auf die Tagesordnung setzen wird. Aber dann sagt Grünen-Chefin Annalena Baerbock, die im Studio zuerst das Wort erhält, woher sie Rettung nahen sieht. »Große Firmen« hätten Hilfe angeboten, »Siemens und Volkswagen«. Monopolisten mit Tradition. Ein Blick ins Herz dieser Erfolgspartei. (xre)