Vergiftet – aber von wem?

Christian Mang/REUTERS Sanitäter vor der Charité in Berlin, nachdem sie den russischen Oppositionellen Nawalny ins Krankenhaus gebracht haben (22.8.2020)

Die Bundesregierung hat nach eigenen Angaben aus Schweden und Frankreich Bestätigungen ihrer Diagnose im Fall Nawalny erhalten. Wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag erklärte, hätten Labors in beiden Ländern die Befunde der Bundeswehr-Toxikologen bestätigt. Damit gehe die Bundesregierung weiter davon aus, dass der russische Oppositionspolitiker mit einer Substanz aus der »Nowitschok-Gruppe« vergiftet worden sei. Sie erwarte, dass sich Russland hierzu »erkläre«.

Die russische Seite weist nach wie vor die deutschen Vorwürfe als »absurd« zurück und fordert die Bundesregierung auf, Beweise für ihre Thesen vorzulegen. Das wiederum weist die deutsche Seite unter Berufung auf den sogenannten Geheimschutz zurück. Und zu der weiteren russischen Forderung nach Unterlagen zum Gesundheitszustand Nawalnys verweist die Charité, wo der Patient behandelt wird, auf den Datenschutz: Nawalny müsse der Übermittlung seiner Daten nach Russland zustimmen. Ob er das tut, wenn er dazu wieder in der Lage ist, steht in den Sternen.

Damit stehen sich beide Seiten – Russland und die Bundesrepublik – auf verfestigten Positionen gegenüber. Die Argumentation von Bundeswehr und BND hat allerdings ihre Lücken. Selbst wenn es so ist, dass Nawalny vergiftet wurde, sagt es noch nichts darüber aus, wer das getan hat. Zwar wurde die Substanz »Nowitschok« in den achtziger Jahren in einem sowjetischen Labor synthetisiert – aber in den neunziger Jahren emigrierte einer der Entwickler in die USA und publizierte dort die entsprechende Formel. Damals gelang es auch dem BND, einem sowjetischen Informanten eine größere Probe von »Nowitschok« abzukaufen. Dieses Muster haben die Pullacher anschließend bei ihren Partnerdiensten verteilt. Das heißt noch nicht, dass es einer von ihnen war, bedeutet aber, dass jeder es gewesen sein kann. Besonderes Augenmerk verdient in diesem Zusammenhang die frühe Bestätigung des Berliner Verdachts durch das britische Armeelabor in Porton Down, das bereits in der – letztlich auch im Sande verlaufenen – »Affäre Skripal« involviert war.

Zwei weitere Details sollte man im übrigen nicht übersehen: Erstens lautet die offizielle Sprachregelung in Berlin inzwischen, Nawalny sei mit einer »neuen Version« eines Gifts »aus der Nowitschok-Gruppe« traktiert worden. Auch hier kann angesichts der Tatsache, dass die Formel inzwischen der Militärchemie bekannt ist, jeder mit den entsprechenden Laborkapazitäten diese Weiterentwicklung vorgenommen haben. Wenn es aber eine Modifikation ist, relativiert das, anders als einen glauben gemacht werden soll, gleichzeitig die in Richtung Russland weisenden Indizien. Genau, wie nicht jedes Auto aus der BRD kommen muss, nur weil Carl Benz das Auto erfunden hat.

Zweitens hat sich die Darstellung zur Tatbegehungsweise unter der Hand geändert. In den ersten Tagen dominierte die Erzählung, das Gift sei Nawalny am Flughafen von Tomsk in den Tee geschüttet worden. Das weckte schon damals einige Zweifel, weil Nawalny nach Aussage seiner Mitarbeiter im Tomsker Flughafencafé allein am Tisch gesessen hatte. Sein Gegner müsste also hinter allen Kaffeetresen des Flughafens jemanden stehen gehabt haben, der Nawalny das Gift verpassen konnte, falls er dort einkehrte. Nun berichtete die polnische Tageszeitung Gaseta Wyborcza vergangene Woche, bei einer oralen Einnahme von »Nowitschok« wäre Nawalny sofort tot umgefallen. Wahrscheinlicher sei nach Experten inzwischen die – langsamer wirkende – Gabe über die Haut. Also zum Beispiel über entsprechend imprägnierte Kleidungsstücke. Dazu brauchte man freilich Zugang zu Nawalnys persönlichen Sachen.

Und hier kommt eine »große Unbekannte« ins Spiel: Eine – nach Angaben der russischen Ermittler – Marina Pewschich, aus Russland stammend und seit einiger Zeit in Großbritannien lebend. Diese Marina Pewschich sei die einzige aus dem Begleiterteam von Nawalny gewesen, die Tomsk mit einem anderen Flugzeug als er verlassen und gegenüber der russischen Polizei keine Aussagen gemacht habe. Sie soll nach Darstellung russischer Ermittler in Tomsk mit Nawalny sogar im selben Hotelzimmer übernachtet haben. Als zwei Tage nach der Vergiftung Nawalny nach Deutschland ausgeflogen wurde, habe sie ihn als angebliche Dolmetscherin begleitet. Wozu jemand, der im Koma liegt, eine Dolmetscherin braucht, bliebe zu klären. Vielleicht war es auch einfach eine Legende, um unauffällig außer Landes zu kommen.

Natürlich kann es eine falsche Spur sein, die hier gelegt wird. Aber zumindest zitiert soll sie schon einmal werden, zumal die Argumentation, die Russland und nur Russland verantwortlich macht, auch nicht völlig schlüssig ist. Und zumal, wie sich herausstellt, ein Standardgegenmittel gegen das angeblich so tödliche Nowitschok vorhanden ist: Atropin. Kann man wirklich ausschließen, dass westliche Dienste Nawalny zum Schein vergiftet haben, in der Gewissheit, dass die Folgen letztlich reversibel sind – um einen Anlass zur politischen Eskalation zu liefern? Völlig absurd? Natürlich lügen immer nur die »anderen«, die »unseren« nie.