imago images / Photo12 Eduard Bernstein (1850 bis 1932)

Der »Kampf der zwei Grundtendenzen in der Arbeiterbewegung, des revolutionären und des opportunistischen Sozialismus«, schrieb Lenin 1915 rückblickend, habe »die ganze Zeit von 1889 bis 1914«, also die Lebensdauer der II. Internationale, ausgefüllt. Während das Interesse an den Theoretikern des »revolutionären Sozialismus« derzeit sehr überschaubar ist, wird der Kopf des »opportunistischen Sozialismus«, Eduard Bernstein, gerade zum wiederholten Mal neu »entdeckt«.

Tom Strohschneider, ehemaliger Chefredakteur der Tageszeitung Neues Deutschland, hat 2019 im Hausverlag der Rosa-Luxemburg-Stiftung einen Band mit Bernstein-Texten erscheinen lassen. Vorangestellt ist diesen Texten ein Essay, in dem Strohschneider einen krausen Gedanken an den nächsten reiht: »Vor einfachen Urteilen wie jenem, Luxemburg stehe zweifellos links von Bernstein, wäre also zu warnen. War es nicht vielleicht sogar anders herum?« So viele Fragen. Stand Gustav Noske am Ende nicht doch links von Lenin? War Ebert der konsequente Sozialist – und nicht Karl Liebknecht?

Strohschneider arbeitet sich an dem Einfall ab, Bernstein habe »dem Alten« (Marx) »methodisch, politisch, intellektuell« näher gestanden als seine linken Kritiker. Wie jemand, der vorgibt, Bernsteins »Voraussetzungen des Sozialismus« von 1899 gelesen und verstanden zu haben, auf die Idee kommen kann, diese und andere Schriften seien etwas anderes als ein Frontalangriff auf Marxens Methode, Politik und intellektuellen Ansatz, ist schwer nachvollziehbar. Strohschneider möchte nachweisen, dass Bernstein mit seinem »konstruktiven Sozialismus« rund ein Jahrhundert »zu früh« dran war: Was im »kaiserlichen Obrigkeitsstaat« Utopie gewesen sein mag – der »demokratische Reformismus« – müsse »nicht notwendig« heute noch als »als illusionär gelten«. Damals, so Strohschneider bescheiden, sei sowieso »weder die politische und gewerkschaftliche Linke noch die sozialdemokratische Diskussion« »so weit« gewesen. »Demokratie«, wir kommen. Max Adler schrieb 1926, es sei »gar nicht einzusehen«, woher die Begeisterung dafür kommen solle, dass »man auch einen Stimmzettel abgeben dürfe, und dass der Staat statt von einem Monarchen von einem Ausschuss der besitzenden Klassen regiert werde«. Er kannte Tom Strohschneider nicht.

Man muss Bernstein gegen solche Adepten ein Stück weit in Schutz nehmen. Der Mann, der in der zweiten Hälfte der 1890er Jahre der – schon etwas älteren – reformistischen Richtung der Sozialdemokratie fast im Alleingang ein theoretisches Fundament schuf, war ein herausragender politischer Kopf, produktiver Autor (nicht zuletzt als Historiker der Arbeiterbewegung) und – bei den Revisionisten und Reformisten eine Seltenheit – vor allem ein ehrlicher Theoretiker. Mit den reformistischen Praktikern, die nach und nach die Partei übernahmen, kam er auch aus diesem Grund nicht so recht klar. 1914, als zu Kriegsbeginn der geschlossene Abmarsch seiner Gesinnungsfreunde in das »regierungssozialistische« Lager erfolgte, hielt er an seiner grundsätzlichen Kriegsgegnerschaft fest. 1917 zwang diese Haltung den einstigen theoretischen Kopf der sozialdemokratischen Rechten widerstrebend in die Partei der sozialdemokratischen Linken, die USPD. Im Frühjahr 1919 verließ er die USPD, in der er keinerlei Einfluss hatte, wieder; schon im Dezember 1918 war er erneut der SPD beigetreten.

Ein gerade im Marburger Schüren-Verlag herausgekommener, in der Hauptsache von sozialdemokratischen Autoren bestrittener Sammelband wird diesem komplexen Gesamtbild in Teilen durchaus gerecht, obwohl das theoretische Erbe Bernsteins hier für einen »Wiederaufstieg links der Mitte« in Dienst gestellt werden soll. Die Vermittlung funktioniert an keiner Stelle so richtig. Was soll Bernstein einer Sozialdemokratie zu sagen haben, deren derzeitiger Kanzlerkandidat 2003 als Generalsekretär den »demokratischen Sozialismus« aus dem Parteiprogramm tilgen wollte? Immerhin: Die Herausgeber schaffen es, Revisionismus ohne Anführungszeichen zu schreiben – Strohschneider ist an dieser Herausforderung gescheitert. Und lesenswert sind die Beiträge von Klaus Leesch über den Historiker Bernstein, von Detlef Lehnert über Bernsteins Rolle in der Revolution 1918/19 und von Nikolaus Kowall über Bernsteins ökonomische Lehre allemal.